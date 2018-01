La RÃ©gion Occitanie / PyrÃ©nÃ©es-MÃ©diterranÃ©e leader dans le secteur des installations photovoltaÃ¯ques

Suite à son appel à projets en faveur du développement photovoltaïque, le Ministère de la Transition énergétique et solidaire a annoncé la semaine dernière les projets retenus. Sur 283 lauréats, plus du tiers des installations sont implantées en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. La Région confirme son statut de leader sur le secteur de l’énergie photovoltaïque : c’est également la 1ère région française en puissance produite avec 41% de la puissance totale (65,6 mégawatts sur 159).

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Agnès Langevine, vice-présidente en charge de la Transition écologique et énergétique ont tenu à saluer la très bonne performance et le dynamisme des entreprises de la Région. Parmi celles qui se sont démarquées à l’occasion de cet appel à projets, Apex Energies et le groupe Valeco, deux développeurs montpelliérains en tête du classement en puissance produite, avec 26 mégawatts chacun. La Région compte de nombreuses entreprises de premier plan dans le domaine de l’énergie photovoltaïque : des installateurs mais aussi des fabricants, comme SUNPOWER, l’un des rares fabricants français de panneaux solaires, implanté à Toulouse.

Une politique volontariste sur le photovoltaïque : 1 € de subvention pour 4 € investis

Afin de soutenir le développement de cette filière, la Région mène une politique très volontariste. Pour 4€ investis dans le photovoltaïque, elle apporte 1€ de subvention. 32 projets photovoltaïques en autoconsommation ont été accompagnés par la Région depuis 2016 et la démarche va s’intensifier en 2018. Il s’agit également de mobiliser l’ensemble des compétences présentes sur le territoire afin de développer une offre de produit et de services à forte valeur ajoutée, afin de renforcer la position de la Région sur les marchés français et européens et dans la perspective d’attirer de nouveaux talents. La Région bénéficie par ailleurs d’une plateforme technologique de Recherche de et Développement : Thémis Solaire Innovation (TSI), à Targassonne, dédiée au développement de nouvelles technologies permettant la production d’énergie d’origine solaire.

Multiplier par 12 la puissance photovoltaïque à horizon 2050

« Avec un gisement solaire exceptionnel, le potentiel de développement de l’énergie photovoltaïque est immense en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Notre parc solaire connait d’ailleurs une progression constante et rapide sur le territoire. Dans le cadre de notre démarche « Région à énergie positive », nous prévoyons de porter la puissance photovoltaïque installée à 15 000 MW en 2050, soit une multiplication par 12 au regard de la puissance actuelle. Toutefois, cette forte croissance ne doit pas s’effectuer au détriment des terres agricoles. Nous devons privilégier les implantations en toiture ou en brise-soleil et dans les espaces impropres à d’autres usages. Toutes ces installations seront réalisées bien sûr dans le respect des réglementations en vigueur, afin de préserver les paysages et le patrimoine », a souligné Carole Delga.

Autoconsommation solaire pour lutter contre la précarité énergétique

Mardi 16 janvier, lors d’un point presse organisé à Perpignan en présence d’André Joffre, président du pôle de compétitivité DERBI, Agnès Langevine a par ailleurs détaillé les résultats de l’appel à projets initié par la Région pour développer encore davantage l’autoconsommation en Occitanie. Pourquoi à Perpignan ? La raison est simple. Sur cet appel à projets, le département des Pyrénées-Orientales s’est taillé la part du lion avec 12 projets lauréats sur 35 soit 40% de l’investissement total. Une réussite pour ce département précurseur en matière de solaire. Sur l’ensemble de la région, ces installations en autoconsommations seront réparties sur tous types de bâtiments, dans le tertiaire bureaux, commerces, dans le médico-social ou encore l’agriculture. « Sans oublier les logements sociaux en habitat collectif comme dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan. Le développement de l’autoconsommation solaire est un enjeu de taille pour les bailleurs sociaux dans la lutte contre la précarité énergétique » conclut Agnès Langevine.

Encadré

Facteur trois pour les renouvelables

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée poursuit son ambition de devenir la 1ère Région à énergie positive d’Europe avec près de 106 M€ investis cette année pour la transition écologique. L’engagement pris consiste à diviser par deux la consommation d’énergie par habitant (soit une baisse de 40% de la consommation énergétique régionale) et à multiplier par trois la production d’énergies renouvelables d’ici 2050. Véritable bras armé de cette démarche, l’Agence Régionale de l’Energie et du Climat verra le jour dès le premier trimestre 2018.