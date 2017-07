Ratiotherm a fait le pari de la stratification pour relancer le solaire thermique individuel et collectif

Ratiotherm a développé une gamme de ballon de stockage à stratification procurant un rendement particulièrement élevé de l’installation de chauffage mixant énergie renouvelable et fossile. Grâce à un stratificateur haute performance à colonne (Système breveté), la stratification est parfaitement maintenue malgré des débits élevés quelque soit le volume de stockage, permettant ainsi d’optimiser le rendement par une augmentation importantes des deltas de température primaires/secondaires dans les échangeurs à plaques solaires et eau chaude sanitaire. Avec une gamme de 500L à plusieurs centaines de mètres cubes, Ratiotherm propose des solutions packagées couvrant les besoins des habitations particulières jusqu’aux gros bâtiments collectifs, éco-quartiers, réseaux de chaleur.

Un peu de technique. Pourquoi la stratification est-elle si importante pour le rendement d’une installation de chauffage ? La stratification du ballon de stockage maintient l’eau chaude en partie haute et l’eau froide en partie basse malgré des débits élevés. Elle permet ainsi de conserver un différentiel de température important au niveau des échangeurs à plaque et donc d’utiliser l’énergie renouvelable bien plus longtemps avant d’enclencher l’énergie fossile. Le rendement de l’installation, donc le retour sur investissement, s’en trouve considérablement amélioré. L’autre avantage important de la stratification est l’exploitation rapide de la partie chaude supérieure pour la production d’eau chaude sanitaire. Grâce à la stratification, il n’est pas nécessaire d’attendre que tout le ballon soit chaud pour obtenir de l’ECS. En été la régulation ne chauffe que la partie supérieure.

Ratiotherm bénéficie à ce jour de nombreuses références (Conseil

Général, Collèges de Lille, Hôtel Ibis, HLM de Marseille, Université de

Valenciennes) dans des écoles, mairies, salles polyvalentes, complexes sportifs, piscines municipales, centres de vacances, maisons de retraite, bâtiments administratifs, immeubles, hôtels, bâtiments industriels La société offre la possibilité de Package complet avec panneaux solaires thermiques. Outre les panneaux solaires thermiques, le système peut recevoir l’énergie produite par : pompe à chaleur, chaudière à bois, Véo Photovoltaïque en autoconsommation, récupération de chaleur. A noter, un système On Line est accessible à distance pour réglage ou SAV.

Interview de Dominique Vallée, responsable de la société ISM Energie qui commercialise la solution Ratiotherm

Plein Soleil : Quel est le surcoût de la solution Ratiotherm par rapport à une solution classique et en combien de temps ils estimez-vous qu’elle est rentabilisée ?

Dominique Vallée : Le surcoût d’environ +20% est compensé par le fait que nous n’utilisons qu’un seul ballon pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire grâce à la stratification, mais aussi par une simplification du montage avec à la clé une diminution de la main d’œuvre. Il est impératif de bien comparer des solutions à production d’eau chaude sanitaire instantanée qui sont évidement plus chères qu’en stockage dans un ballon. Dans les grandes dimensions nous pensons être au moins au même prix pour un rendement supérieur apporté par la stratification dynamique. L’amélioration du ratio renouvelable/fossile, par la stratification dynamique, diminue le temps de retour sur investissement. Le calcul du temps de retour sur investissement va dépendre de la surface de panneau, de la consommation du bâtiment et du mode d’utilisation.

PS : Le système de diffusion de la chaleur à l’intérieur est-il breveté ?

DV : Absolument. L’absorbeur ou plutôt les différents absorbeurs d’énergie sont protégés par un brevet mondial.

PS : Un mot sur l’épaisseur de l’isolant et sur la taille des ballons ?

DV : Côté épaisseur de l’isolant, nous nous situons de 125 mm à 200 mm. Côté taille des ballons: nous proposons toutes les tailles suivant les besoins du projet. Nous proposons la soudure sur place du ballon en cas de passage impossible par l’entrée du bâtiment et pour un même volume, des diamètres et hauteurs sur mesure. Sinon les ballons ne sont pas plus lourds que la technologie traditionnelle. Produits de qualité fabriqués en Bavière en Allemagne, les ballons Ratiotherm sont présents sur tout le marché européen avec de très sérieuses références.

PS : Vous évoquez des références. Un exemple en France ?

DV : Nous avons fourni l’équipement Ratiotherm pour une installation qui fonctionne depuis trois ans à l’écoquartier de Veyrier, prés de Marseille. Elle est composée d’un ballon à stratification de 6000L , de 64m² de panneaux solaires thermiques et d’une chaudière gaz en relève. L’installation fourni le chauffage et l’eau chaude sanitaire instantanée pour tout l’éco quartier. Les mesures réalisées par le bureau d’étude maitre d’œuvre, à partir de compteurs de quantité de chaleur, montrent une économie de 42% en énergie substituée dont 16% pour le bouclage. Les résultats obtenus sont bien au delà des objectifs fixés par le bureau d’étude et le client, la Logirem. Les résultats montrent l’efficacité de la stratification dynamique qui booste le rendement des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire, à base d’énergie renouvelable.

