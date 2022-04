Rapport annuel de PVPS IAE : le mot du prÃ©sident Daniel Mugnier

Depuis près de trois décennies, le programme PVPS de l’Agence Internationale de l’énergie s’est efforcé de rassembler et de permettre une forte coopération entre générations de chercheurs dans toutes les régions habitées du monde dans le domaine du solaire photovoltaïque. Ce travail de longue haleine et de fond a permis d’avancer pas à pas dans l’intégration, l’exploitation et in fine l’acceptabilité de l’énergie solaire dans une large gamme d’applications.

En 2021, l’énergie solaire est enfin devenue ce que toutes ces générations de chercheurs ont rêvé : LA technologie au cœur de la transition écologique nécessaire pour faire face à l’urgence climatique. Dans ce contexte plus que jamais, notre programme PVPS est stratégiquement très bien positionné, étant le seul lieu de rencontre réunissant à la fois une grande variété géopolitique d’une trentaine de pays et des entités internationales, ainsi qu’un large éventail d’innovations de projets allant de la mobilité solaire à l’intégration dans les deux réseaux et bâtiments.

J’ai le grand honneur de présider le programme depuis début 2021. Je voudrais profiter de cette occasion pour souligner l’immense travail accompli par mon prédécesseur Stefan Nowak au fil des parcours de près de 20 ans. Les enjeux sont très élevés à ce stade dans le temps, étant donné le rôle central que jouera le photovoltaïque à l’échelle mondiale dans la décennie à venir. Mais c’est aussi un défi des plus excitants. Plus que jamais, PVPS se doit d’offrir un service en tant que forum d’échange pour ses pays membres et au-delà.

Bien sûr, le programme continuera de maintenir son caractère scientifique avec excellence pour maintenir la reconnaissance de notre travail comme une incontournable référence. Mais il est crucial de faire passer le message pour faire savoir au monde entier que le solaire est en effet l’une des énergies renouvelables centrales aujourd’hui. Les tendances des données mondiales suggèrent que le volume du marché annuel pourrait dépasser 200 GWc dès cette année 2022 doubler voire tripler d’ici 2030.

Je ferai tout mon possible pour rendre le PVPS plus utile que jamais car pièce maîtresse du puzzle de la transition énergétique. En lisant ce rapport, vous remarquerez que le format a évolué un peu par rapport aux éditions précédentes. Notre objectif est de mieux servir nos lecteurs tout en rendant compte fidèlement de nos réalisations. Au cours de ma première année à la présidence de PVPS, j’ai compris plus que jamais que la force de notre programme réside dans son approche collaborative et sa fonction de forum international où tous les pays de l’écosystème photovoltaïque mondial sont invités à progresser ensemble.

Bonne lecture !

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/03/IEA-PVPS_Annual_Report_2021_v1.pdf