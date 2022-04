Arnaud Leroy quitte lâ€™ADEME et file dans le privÃ©

Après plus de quatre ans à la tête de l’ADEME, Arnaud Leroy quittera l’Agence de l’environnement et de a maîtrise de l’énergie à l’issue du prochain Conseil d’Administration le 9 juin prochain. « Dans le cadre de ma reconversion professionnelle, je rejoins le Groupe SPHERE, une ETI française, acteur industriel national et européen spécialisé dans les emballages multi matériaux » confie-t-il.

En charge notamment du développement durable, Arnaud Leroy poursuivra son engagement pour la transition écologique sous une autre forme, avec comme ambition de renforcer SPHERE en tant qu’acteur majeur et de référence de l’économie circulaire et de l’innovation en matière d’emballages. « Ce fut pour moi un immense honneur d’être le Président de cette belle agence d’Etat. Je remercie sincèrement les équipes de l’ADEME pour ces années de compagnonnage, pour leur implication sans faille dans ce chantier immense qu’est la transition écologique. Je remercie enfin le Président de la République de m’avoir fait confiance en me proposant la Présidence de l’Agence en 2018 » conclut-il.