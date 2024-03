Rapport AIE PVPS sur lâ€™Ã©tat de la reprise et du recyclage des modules photovoltaÃ¯ques en Allemagne

L’AIE PVPS a le plaisir de partager un nouveau rapport technique de la tâche 12 consacré à « l’État de la reprise et du recyclage des modules photovoltaïques en Allemagne ». Autant de précisions utiles sur la gestion de la fin de vie des modules !

Le photovoltaïque (PV) est une technologie essentielle dans la transition énergétique de l’Allemagne, cruciale pour atteindre les objectifs en matière d’électricité à faible émission de carbone. L’Allemagne étant classée parmi les cinq premiers pays au monde en termes de capacité photovoltaïque installée, aux côtés de la Chine, des États-Unis, du Japon et de l’Inde, il est essentiel de relever les défis changeants de la gestion de la fin de vie (EOL pour End Of Life) dans ce secteur.

Anticiper pour faire face à l’augmentation attendue des déchets

Selon les estimations de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire (ISE), l’Allemagne disposait d’environ 67 GWc d’installations photovoltaïques cumulées à la fin de 2020. Avec les objectifs actualisés fixés par la loi allemande sur les sources d’énergie renouvelables en 2023, visant 215 GWc d’ici 2030 et 400 GWc d’ici 2040, il est devenu primordial de se concentrer sur une gestion efficace des EOL. En tant que pionnier de la technologie photovoltaïque, l’Allemagne est à l’avant-garde de la gestion de volumes EOL plus importants. Un rapport récent souligne cependant la nécessité d’améliorer l’infrastructure nationale de reprise et de recyclage pour faire face à l’augmentation attendue des déchets de modules photovoltaïques. Cette étude approfondie, basée sur des ateliers d’experts organisés entre 2021 et 2022, souligne l’importance de parfaire les processus et les infrastructures de recyclage pour soutenir les objectifs ambitieux de l’Allemagne en matière d’expansion du photovoltaïque.

L’Allemagne en pionnier sur la question des déchets

Les principaux auteurs ont identifié les trois points clés suivants du rapport :

• Défis pionniers dans la gestion des EOL : Il est important d’analyser la situation en Allemagne car c’est le premier pays à soutenir l’adoption généralisée des modules photovoltaïques et devrait donc être le premier à connaître des volumes EOL plus importants.

• Voies d’amélioration : Bien que certains défis majeurs à la mise en œuvre réussie d’un système de reprise et de recyclage fonctionnel aient été identifiés, ce rapport a également trouvé des approches prometteuses pour de nouvelles améliorations.

• Aperçus et leçons mondiales : bien que spécifique à une analyse de la situation en Allemagne, ce rapport devrait offrir des leçons utiles à d’autres pays avant leur propre augmentation attendue des volumes EOL.

iea-pvps.org/key-topics/status-of-pv-module-take-back-and-recycling-in-germany/