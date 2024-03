Le Groupe Volta sÃ©curise deux financements bancaires de 50 millions dâ€™â‚¬ afin de financer de nouveaux programmes de toitures PV

Le Groupe français VOLTA, développeur et producteur indépendant d’énergies renouvelables, vient de boucler plusieurs programmes de financement afin d’accélérer son déploiement dans le secteur des centrales photovoltaïques en toitures. Ces deux opérations, menées respectivement en partenariat avec les groupes Crédit Agricole et BPCE, permettront au Groupe Volta de financer la construction d’une partie de ses nouvelles centrales en 2024.

Les caisses régionales du Crédit Agricole du Languedoc et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ont arrangé une ligne de RCF de 20 millions d’euros (avec possibilité d’étendre à 25 millions d’euros) afin de permettre au Groupe Volta de préfinancer les constructions de ses portefeuilles de toitures solaires, avant la mise en place des crédits long-terme.

Une ligne de crédit réutilisable (RCF), pour un montant de 20 millions d’euros

Cette opération a permis à toutes les caisses régionales partenaires du Groupe Volta, de participer à la mise en œuvre de son plan stratégique qui passe par une plus grande flexibilité financière durant la phase de construction. Les caisses régionales du Crédit Agricole Aquitaine, Alpes-Provence, Ile de France et de la Réunion ont ainsi apporté leur soutien au Groupe Volta au travers de ce financement.

Un crédit long-terme de 30 millions d’euros

Le Groupe Volta a, dans le même temps, sécurisé un nouveau crédit long-terme de 30 millions co-arrangé par les Caisses d’Epargne d’Ile de France, d’Aquitaine-Poitou-Charente et par la Banque Palatine. Ce financement permettra la mise en œuvre d’un programme de plusieurs centaines de toitures photovoltaïques d’une puissance unitaire allant de 100 kWc à 300 kWc, dont une majorité est d’ores et déjà en exploitation ou en construction.

Volta, un acteur engagé de la transition énergétique des territoires

Producteur indépendant d’énergies renouvelables, Volta est pleinement engagé dans la transition énergétique des territoires français et met en oeuvre sur le terrain des projets, du photovoltaïque à l’éolien. Guidé par une vision de long terme, la somme de ses expertises lui assure la maîtrise de toutes les étapes du développement des projets, depuis le financement jusqu’à leur exploitation.

Cédric Tillier, directeur administratif et financier du Groupe commente « Ces nouvelles lignes de financement viennent compléter notre capacité financière et s’inscrivent parfaitement dans notre objectif d’industrialisation de nos process. Nous sommes sur un métier capitalistique dont le financement demande à la fois de la précision et de la flexibilité. Nous sommes heureux de travailler sur ces sujets techniques avec des partenaires qui maîtrisent parfaitement les spécificités de ces programmes de toitures solaires. »