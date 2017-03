Radio/France Inter : Nathalie Fontrel Ã©voque la fin de la guerre du soleil entre la Chine et l'Europe

Mercredi 8 mars, la journaliste Nathalie Fontrel spécialisée dans l’environnement a évoqué lors de la matinale de France Inter la baisse à venir des prix des panneaux photovoltaïques sous l’effet de l’accord intervenu entre la Chine et l’Europe. Dans son papier, elle cite notamment André Joffre, Président du cabinet d’étude Tecsol, qui pointe les conséquences d’une telle baisse. Il stipule ainsi que « l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques est de plus en plus compétitive. Elle ne représente qu’une goutte d’électron en France un pour cent. Mais la technologie fait des progrès considérables, les rendements augmentent. « Il est convaincu que dans 20 ans le soleil apportera 30% de la production électrique. L’essentiel étant installé pour l’autoconsommation » assure Nathalie Fontrel reprenant des propos d’André Joffre. Et la journaliste de conclure que le soleil dispose d’un avenir énergétique prometteur.

