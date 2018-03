Raccordements photovoltaÃ¯ques : 2017 sauvÃ©e par le sursaut du 4Ã¨me trimestre

La 25ème édition de l’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque traite de l’activité des installations photovoltaïques au 4ème trimestre 2017 en France. Les représentants du think-tank France Territoire Solaire en retiennent les conclusions suivantes. Détails !

L’année 2017 se conclut sur un volume de raccordement de 838 MW (hors ELD, hors Corse) et de 873 MW (avec ELD et Corse). Après une année 2016 catastrophique, 2017 retrouve les niveaux de raccordement moyen des années 2014 et 2015. La croissance observée entre 2016 et 2017 n’est en fait qu’un rattrapage et le volume raccordé en 2017 n’a pas compensé les carences de raccordement de 2016. Ce 4ème trimestre est marqué en France :

par une légère reprise du segment des installations domestiques (<9 kW), mais reste à un niveau bas (19 MW),

par une « explosion » du segment des moyennes toitures (9 à 100 kW), atteignant un volume inégalé de 76 MW, probablement due à l'exigence de raccordement des projets avant l'extinction de l'obligation d'achat, dans sa version antérieure au décret de mai 2016,

par une nouvelle baisse du segment des grandes toitures (100 à 250 kW), atteignant un niveau de 8 MW,

par une nouvelle baisse sur le segment des très grandes toitures (250 kW à 1 MW), tombant à 1 MW,

par une très forte croissance du segment des grandes installations (1 MW et +), atteignant 252 MW ce trimestre, effet conjoncturel du raccordement de la vague des projets CRE3 deux ans après leur adjudication et de l'exigence de raccordement des projets disposant d'une demande sous obligation d'achat.

Le volume de raccordement au 4ème trimestre 2017 s'établit à 325 MW. Ce volume est 2 fois supérieur à celui du trimestre précédemment et 3,5 fois supérieur à celui du 4ème trimestre 2016. Cette forte croissance est conjoncturelle, car des obligations contractuelles de mettre en service arrivaient à échéance ce trimestre. « Après un troisième trimestre décevant, le pic de raccordement tant attendu s'est enfin produit sur la fin d'année, permettant ainsi à la filière de retrouver un volume annuel comparable à celui des années 2014 et 2015. Les statistiques de ce trimestre sont principalement stimulées par des projets lauréats en décembre 2015 (lesquels avaient 2 ans pour mettre en service) et des projets qui arrivaient au terme de leurs droits à bénéficier d'une obligation d'achat. Il est très probable que d'autres projets de ce type viennent nourrir l'activité encore quelques mois. Les puissances allouées pour les premières périodes des appels d'offres (« AO CRE 4 ») et augmentées pour les périodes prochaines devraient constituer le relais de croissance. Il est en revanche urgent de déterminer un cadre plus adapté pour le segment des toitures et ombrières de moins de 1 MWc, dont l'atonie atteste de la difficulté d'intégrer ces projets dans le cadre des Appels d'Offres. Annoncé il y a plusieurs semaines par le secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu, nous espérons que le groupe de travail dédié à la libération de cette énergie y répondra », déclare Gauthier Dieny, Président de France Territoire Solaire pour l'année 2018.

NDRL : les chiffres de cet Observatoire concernent la France continentale, ils sont légèrement différents des chiffres du CGDD, car l'Observatoire n'a pas accès aux données de raccordement et de file d'attente des entreprises locales de distribution (ELD), ces dernières n'étant pas publiées.

