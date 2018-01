Quatre projets d'autoconsommation photovoltaÃ¯que collective identifiÃ©s en France

On connaissait les projets d’autoconsommation collective de Perpignan (Digisol), de Bordeaux et de Forcalquier. Voici maintenant Partagélec, le projet porté par la commune bretonne de Pénestin située dans le Morbihan). Ce projet d’autoconsommation collective s’appuie sur la production d’électricité photovoltaïque et il est basé sur plusieurs sites de la commune. Pénestin est donc identifié par Enedis comme un des quatre projets pilotes en cours sur l’autoconsommation collective au niveau national. La finalité de l’ensemble de ces projets est de démontrer la viabilité et la pérennité d’un système photovoltaïque en mode autoconsommation. Après une étude de faisabilité, Partagélec Penestin entre progressivement dans sa phase de mise en place opérationnelle. L’électricité en partage, une nouvelle réalité