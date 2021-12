Faber et YESSS participent Ã  la reconstruction dans la vallÃ©e de lâ€™Ahr avec des centrales solaires mobiles

Le prestataire technique Faber Infrastructure et le grossiste en matériel électrique YESSS ont installé des centrales solaires mobiles pour assurer l’alimentation en électricité de la ville de Bad Neuenahr, particulièrement touchée par les inondations. Depuis leur installation, les centrales autonomes ont permis d‘économiser 3 400 litres de carburant diesel. Par leur projet entièrement bénévole, ces entreprises veulent amorcer un changement de paradigmes et prouver qu’en cas de catastrophe, les premiers secours peuvent être assurés à l’aide d’énergies renouvelables.

À Bad Neuenahr, l’électricité solaire écologique produite par la centrale des prestataires techniques Faber Infrastructure et YESSS Elektro éclaire l’église Sankt Pius et alimente les deux conteneurs-bureaux de planification des travaux. C’est là que les experts techniques de la Coopération de consultation pour la reconstruction de la vallée de l’Ahr élaborent – uniquement de manière à rentrer dans leurs frais et sans aucun profit – des dossiers de sinistres pour les habitants de la vallée de l’Ahr touchés par la catastrophe naturelle de Rhénanie-Palatinat.

64 modules solaires déployants couplés à un accumulateur lithium-ion intégré

Les systèmes clé en main fonctionnent selon le principe plug-and-play et sont composés d’un conteneur mobile équipé de 64 modules solaires déployants et d’un accumulateur lithium-ion intégré. De plus, sur le toit du conteneur-bureau, les partenaires ont installé un dispositif innovant adaptable au conteneur et équipé de modules solaires intégrés. En tout, le système fournit près de 27 kilowatts et peut stocker jusqu’à 80 kilowattheures d’énergie solaire. Et si cela ne suffit pas, le système de sauvegarde 24/7 intégré se déclenche en cas de besoin. Depuis son installation en septembre de cette même année, la centrale autonome a déjà économisé 3 400 litres de carburant diesel. Énergie solaire au lieu de diesel « C’est maintenant, en plein hiver, que les besoins en électricité sont plus que jamais nécessaires – par exemple pour le séchage des bâtiments, la reconstruction de l’infrastructure et l’éclairage des rues », expose Sven Leinardi, gestionnaire du projet Mobile Storage à la Faber Infrastructure GmbH. « Des quantités énormes de diesel » sont acheminées actuellement dans les régions touchées, les générateurs sont remplis une fois par semaine par des camions citernes. Dans la vallée de l’Ahr, un générateur diesel ronfle tous les 150 mètres. La maintenance et le remplissage des générateurs mobilisent les ressources des secours et des ONG. Les générateurs qui tournent jour et nuit constituent une nuisance sonore conséquente pour les riverains. « Nous sommes heureux que notre projet soit en mesure d‘offrir une alternative écologique, silencieuse et permettant d’épargner des ressources », dit Leinardi.

Une région modèle pour les énergies renouvelables

Christian Heinemann, Head of Supporting Departments à YESSS Elektro, complète : « Ce projet est un excellent exemple d’utilisation des énergies renouvelables dans les régions où l’infrastructure est endommagée voire détruite. La vallée de l’Ahr pourrait devenir une région modèle pour les énergies renouvelables. Par notre projet, nous voulons amorcer un revirement et montrer que l’électricité solaire est parfaitement utilisable en cas de catastrophe. »

Encadré

La catastrophe naturelle

Mi-juillet 2021, dans la grande région Eifel / Belgique orientale / Rhénanie, une catastrophe naturelle a entraîné des inondations qui ont détruit d’innombrables routes, ponts, voies ferrées, lignes électriques et bâtiments et qui ont coûté la vie à un grand nombre de personnes. Les premières estimations portent les dommages matériels à plus de 50 milliards d’euros pour l’ensemble de la région. La reconstruction de villes comme Gemünd ou Bad Münstereifel va durer au moins deux ans, dans la vallée de l’Ahr un délai beaucoup plus long est pronostiqué.

youtu.be/ZnXQqScrDSY