Quadran est un des principaux laurÃ©ats de cet appel d'offres avec 10 projets pour une puissance de 65 MW

Des projets de territoire

Parmi les 10 projets Quadran sélectionnés à cet appel d’offres, le projet de centrale solaire de Pont-sur-Sambre d’une puissance de 4,9 MW prendra place sur la friche industrielle d’une ancienne centrale thermique d’EDF fonctionnant au charbon. Elle produira la consommation électrique de 4 480 habitants et permettra d’économiser 1 757 tonnes de CO2 par an. Sa mise en service est prévue pour 2020.

Ce projet illustre l’opportunité pour les Collectivités de la reconversion d’anciens sites industriels au profit de la transition énergétique. A noter également que le projet de la Métairie (Loiret) est la plus grande centrale solaire au sol lauréate de cet appel d’offres avec une puissance de 29,9 MW.

Cette centrale intègrera une zone pédagogique afin de sensibiliser le jeune public aux bénéfices environnementaux des énergies renouvelables ainsi qu’une jachère fleurie apicole. En plus de la production d’électricité, le site produira ainsi du miel et sera entretenu comme l’ensemble des centrales solaires au sol chez Quadran via la mise en place d’élevage ovin.

La production d’électricité verte permettant ainsi avec une gestion respectueuse des surfaces concernées. Une fois construites, l’ensemble des 10 centrales produira annuellement plus de 77 GWh soit la consommation électrique de 28 500 foyers.

« En se classant premier sur la tranche des centrales au sol de taille moyenne (inférieure à 5 MW), Quadran souhaite poursuivre son implication et son engagement au plus près des territoires tout en développant davantage de projets de plus grande puissance. Quadran confirme ainsi sa position d’acteur majeur dans la production d’électricité renouvelable et ses ambitions notamment sur le marché français du photovoltaïque » précise Antoine de Larocque, Directeur général de Quadran Groupe Direct Energie.

A propos de Quadran Groupe Direct Energie

Leader de la production d’électricité renouvelable en France et en Outre-Mer, Quadran est présent sur les principales sources d’énergies renouvelables : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydroélectricité et le biogaz. Pionnière de la transition énergétique grâce à la complémentarité des moyens de production et à la force de son implantation locale, l’entreprise participe à l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique national. Quadran a rejoint, en octobre 2017, le groupe Direct Energie, 1er acteur alternatif en France dans la fourniture d’énergie.

Pour Direct Energie, l’acquisition de Quadran s’inscrit dans une stratégie d’intégration verticale qui lui permet de disposer d’un mix de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique. Depuis 15 ans, Direct Energie fonde son succès sur son expertise technique, l’excellence de sa relation clients, sa compétitivité et sa capacité à innover. Le 6 juillet 2018 le groupe Total a acquis 73% du capital de Direct Energie.

