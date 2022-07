Qcells investit dans la plateforme Ã©nergÃ©tique LYNQTECH

Qcells acquiert 66 % de LYNQTECH GmbH, basée à Hanovre, une filiale d’enercity AG, afin de se concentrer davantage sur son rôle de fournisseur de services complets de solutions d’énergie propre pour les utilisateurs finaux résidentiels et commerciaux. Analyse !

Le 14 juillet dernier, à l’heure où la France fêtait sa fête natioanle, Hanwha Q CELLS GmbH a acquis 66 % de LYNQTECH GmbH, basée à Hanovre. Qcells devient ainsi l’actionnaire principal de la société de plateforme numérique « cloud » fondée en 2020 en tant que filiale d’enercity AG, l’un des plus grands fournisseurs de services énergétiques municipaux en Allemagne. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat. La transaction est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.

Et Qcells de devenir un fournisseur de services complets de solutions d’énergie propre

Cet investissement stratégique se traduira par des synergies pour les deux partenaires, notamment dans les solutions énergétiques liées à l’énergie solaire, à l’électromobilité et aux technologies intelligentes. Alors que LYNQTECH bénéficie de la solidité financière du groupe Hanwha et de l’empreinte internationale de Qcells, Qcells renforce ses compétences dans les logiciels et les solutions énergétiques basées sur le digital avec cet investissement et donc son rôle de fournisseur de services complets de solutions d’énergie propre au-delà de la fabrication de cellules et modules solaires.

LYNQTECH accompagne l’industrie de l’énergie dans son évolution digitale depuis 2020. Avec une plateforme cloud modulaire, LYNQTECH propose aux fournisseurs d’énergie des solutions digitales pour optimiser leurs ventes. Les processus de vente des entreprises énergétiques sont numérisés et mis en réseau du début à la fin : de la signature du contrat au service client et à la facturation de tous les services achetés par le client final. Dans le même temps, les coûts d’acquisition, de service et d’exploitation sont réduits.

De nouveaux modèles commerciaux

En tant que l’une des principales sociétés solaires au monde, Qcells propose la gamme complète de produits et d’applications solaires, la vente d’énergie au détail et des solutions énergétiques autosuffisantes. Les clients résidentiels et commerciaux reçoivent tous les composants nécessaires pour un approvisionnement énergétique durable indépendant à partir d’une source unique. À l’avenir, Qcells gérera son activité de négoce d’énergie via LYNQTECH et pilotera la liaison des processus numériques pour son activité client existante. La flexibilité évolutive de la plateforme, les processus entièrement numériques et la vue client à 360° permettent un service client efficace et la réalisation de nouveaux modèles commerciaux. « Nous avons délibérément choisi un partenaire dont les racines se situent en dehors de l’environnement énergétique classique et qui est actif à l’international. Nous voulons permettre le type de dynamisme dans les ventes de l’industrie de l’énergie qui est depuis longtemps une réalité dans d’autres secteurs. “, a déclaré la PDG d’enercity, le Dr Susanna Zapreva.

Une impulsion importante pour Qcells

“Nos portefeuilles se complètent stratégiquement de manière optimale”, explique Moon Cha, PDG de Hanwha Q CELLS GmbH. “Avec LYNQTECH comme plate-forme technique, nous pouvons ouvrir de manière prospective d’autres marchés dans les pays européens et dans le monde. Compte tenu de l’importance croissante des plates-formes énergétiques intelligentes dans le monde, la croissance qualitative et quantitative de notre société grâce à cet investissement sera une impulsion importante pour Qcells. En route vers une croissance en tant qu’entreprise mondiale de solutions énergétiques propres.”

LYNQTECH GmbH restera une entreprise indépendante. La directrice générale actuelle, Mandy Schwerendt, poursuivra son rôle. Tous les autres employés resteront également à bord. Il est juste prévu d’augmenter encore le nombre d’experts et d’ingénieurs. Pour toujours garder un temps d’avance…