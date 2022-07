1 Mâ‚¬ levÃ©s au 1er semestre 2022 sur le portail Â« MonParcValorem Â», au profit des Ã©nergies renouvelables !

VALOREM, un des tous premiers opérateurs à avoir mobilisé dès 2012 les citoyens dans ses projets d’énergies renouvelables via le financement participatif, lançait en mars 2021 MonParcValorem.com, un portail dédié exclusivement à ses levées de fonds. Au premier semestre 2022, le montant total levé sur ce portail a déjà atteint 1 million d’euros, témoignant de l’engouement des citoyens pour ce nouveau mode de financement et de leur prise de conscience de l’importance d’une indépendance via la transition énergétique de leur territoire.

Le portail a attiré en 6 mois près de 1 000 nouveaux prêteurs, qui ont investi en moyenne 1 025 €, avec des montants compris entre 50 € et 50 000 €. Ce sont 8 projets d’énergies renouvelables, portés par VALOREM et répartis dans toute la France, qui ont été proposés au financement participatif en ligne.

1 000 investisseurs et 1 M€ en six mois

Tous ont proposé des conditions préférentielles pour les riverains des projets, dans une logique de circuit court de l’épargne et de retombées directes pour les habitants des territoires d’implantation des projets. Pour participer, les éco-épargnants s’inscrivent au préalable sur le portail, hébergé sur la plateforme de Lendosphere : monparcvalorem.com. « Nous sommes fiers de ces résultats qui montrent l’ancrage du financement participatif dans les habitudes d’investissement des citoyens. Ce bilan est d’autant plus marquant qu’il émane d’une solidarité collective citoyenne, qui n’a jamais été aussi nécessaire dans un contexte de catastrophes climatiques et énergétiques sans précédent dans notre pays. Il démontre également la prise de conscience des Français de l’importance du choix de leurs investissements et du fléchage de leur épargne vers les énergies renouvelables, lesquelles font la preuve jour après jour de leur pertinence économique », témoigne Claudio Rumolino, Responsable des investissements participatifs chez VALOREM.

Le financement du premier parc solaire flottant de VALOREM ouvert aux habitants du Centre-Val de Loire

Parmi les opérations remarquables de ce semestre figure celle pour le premier projet photovoltaïque flottant développé par VALOREM et situé à Bray-Saint-Aignan (45), sur deux plans d’eau d’une ancienne carrière de sable. Ce projet est ouvert exclusivement aux habitants du Centre-Val de Loire sur la page : monparcvalorem.com/bray A noter également le financement participatif pour le parc éolien d’Hombleux (80) qui a été mis en service à l’automne 2021 : le financement participatif a été lancé lors de l’inauguration afin de contribuer à l’exploitation de ce parc éolien. Les 200 000 € d’objectif de collecte ont été levés à 100 % auprès d’habitants des Hauts-de-France. Enfin, la collecte pour le projet agrivoltaïque de Brocas (40) a permis de lever 150 000 € auprès des habitants des Landes pour accompagner le financement des études de ce projet mené en concertation étroite avec les exploitants agricoles et la commune. Il répond aux enjeux actuels de développement de la filière solaire, en associant une valeur ajoutée agronomique forte à la production d’électricité renouvelable et locale.