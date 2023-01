Qcells affiche son optimisme sur le marchÃ© belge avant le salon international de l’Ã©nergie solaire InterSolution

Le premier salon professionnel majeur en Europe dédié à l’énergie solaire de 2023, InterSolution à Gand en Belgique, se déroulera les 25 et 26 janvier prochains. Les organisateurs prévoient de s’emparer de l’humeur dynamique d’un marché belge prêt à réaliser une année record.Et le groupe Qcells de confirmer la tendance !

Les organisateurs de la 11ème exposition InterSolution ont annoncé que l’évènement de cette année, la 11ème édition du salon international de l’énergie solaire organisé à Gand, serait 40 % plus important que l’année dernière : un reflet de la demande solaire en très forte hausse en Belgique.

La Belgique dans le club des pays à 1 GW

Cette année, les attentes sont élevées concernant la capacité du marché solaire belge à rejoindre le club européen des 1 GW pour la toute première fois. Le rapport établi par SolarPower Europe, EU Market Outlook for Solar Power 2022 – 2026, prévoit que la Belgique installe plus de 1 GW de nouvelle capacité PV solaire en 2023, après avoir manqué de peu ce palier en 2022. Une statistique s’avère révélatrice dans la vision du marché de SolarPower Europe : les trois pays du Benelux sont présents dans le classement des cinq premiers pays de l’UE en termes de capacité solaire par habitant en 2022. Les Pays-Bas sont en tête d’affiche, avec 1 044 watts de puissance PV installée par personne, la Belgique et le Luxembourg occupant, quant à eux, les quatrième (663 watts) et cinquième (629 watts) places. Le taux de pénétration est bon ; en 2023, il pourrait même être meilleur alors que la demande des consommateurs continue à augmenter. Qcells, marque bien positionnée pour prendre le leadership du marché belge en 2023 grâce à l’établissement de longue date d’une présence forte au Benelux au cours des dernières années, se charge de satisfaire cette demande. La gamme de produits de Qcells, présentée dans le cadre du salon InterSolution cette semaine, offre l’équilibre idéal entre performances de haute qualité, fiabilité et flexibilité pour tous les types de clients finaux : du foyer privé au propriétaire de petite entreprise.

La gamme Qcells

Le Q.TRON BLK-G2+ est le tout dernier panneau Q.ANTUM NEO de Qcells. La technologie de panneaux Q.ANTUM NEO marque l’entrée dans une nouvelle phase d’évolution pour Qcells, en s’appuyant sur la technologie Q.ANTUM pour fournir des rendements de cellules moyens supérieurs à 22 %. La technologie Q.ANTUM NEO est basée sur une structure de cellule de type TopCON qui intègre une technologie de contact par passivation pour atteindre des rendements supérieurs à ceux de cellules de type PERC classiques, utilisant des tranches (wafers) de type N. Le panneau Q.TRON BLK-G2+ arrivera sur le marché au Benelux en 2023.

Le stand de Qcells au salon InterSolution 2023 présentera également la toute dernière gamme de panneaux solaires de type P développée par l’entreprise. La gamme Q.PEAK DUO M-G11+ en fait partie. Ce panneau solaire est fabriqué en utilisant de plus grandes tranches de 182 mm pour fournir une puissance restituée plus importante, à savoir 380 – 410 Wp avec 108 cellules. Avec sa technologie Q.ANTUM DUO Z avec disposition de cellules « zero gap » (sans écart), le Q.PEAK DUO M-G11 passe la barre des 21 % de rendement, en fournissant un rendement maximal des panneaux de 21,4 %. Cette combinaison d’une puissance supérieure, d’un rendement élevé, d’une garantie de 25 ans sur le produit et des normes de haute qualité bien connues de Qcells (le panneau peut se vanter d’une sécurité de rendement à long terme avec les technologies anti-LeTID et anti-PID) fait du Q.PEAK DUO M-G11 le panneau solaire pour toits résidentiels parfait pour les propriétaires du Benelux à la recherche de performances ultimes, quel que soit le temps. Qcells présentera également une version noir intégral, le panneau Q.PEAK DUO BLK M-G11+, qui affiche une esthétique d’exception et un rendement de 20,8 %.

Système de sécurité par batterie fiable et flexible

Les batteries soutiennent la transition solaire vers le flux principal des réseaux d’énergie de l’UE. Que ce soit pour la maison ou dans l’espace C&I, une technologie de stockage est un composant de plus en plus essentiel de la transition énergétique. Pour les participants au salon InterSolution, le stand Qcells (stand N° 8602) gratifie le visiteur d’une démonstration des solutions de stockage complémentaire offertes par l’entreprise, qui inclut le nouveau système Q.HOME CORE, ainsi que la batterie Q.HOME ESS+ HYB-G3.

Le modèle Q.HOME CORE H4 est une unité hybride parfaite pour le marché du Benelux grâce à sa configuration facile avec n’importe quelle nouvelle installation solaire. Avec un générateur PV incorporé, un onduleur hybride, deux régulateurs MPP et une tension maximale de 800 V par régulateur, ce système modulaire peut être adapté pour gérer à la perfection la production PV d’un foyer classique, jusqu’à 20,5 kWh.

Entre-temps, la batterie Q.HOME+ ESS HYB-G3 a été conçue pour rendre le passage au stockage solaire- à solaire+ plus facile que jamais. Un seul installateur formé peut mettre le système de stockage en service en tout juste 30 minutes, et la plus petite batterie (3,1 kWh) est parfaitement dimensionnée pour répondre aux besoins de la plupart des domiciles ayant un système solaire déjà installé. Si vous avez besoin de plus de capacité, vous pouvez simplement passer au niveau supérieur à 6,1 kWh, et ainsi de suite jusqu’à 12,3 kWh maximum. La puissance nominale maximale de l’onduleur pour le système triphasé est de 15 kW, ce qui permet de répondre aux besoins de stockage de la plupart des petites entreprises.

Améliorer le taux de pénétration des énergies propres

Maarten Ribbens, directeur des ventes Benelux pour Qcells, a affirmé : « Les prévisions au beau fixe pour le marché solaire belge en 2023 s’appuient sur une année 2022 véritablement forte. Au milieu des défis internationaux dont nous avons été témoins l’année dernière, le soutien inébranlable du continent à la croissance de son indépendance énergétique grâce aux énergies renouvelables est une constante rassurante. » « Améliorer le taux de pénétration des énergies propres est désormais l’objectif premier de la plupart des gouvernements en Europe, et Qcells a le grand bonheur de jouer un rôle majeur dans cette transition actuelle. Nous prévoyons que la Belgique dépasse haut la main la nouvelle capacité PV de 1 GW cette année, et une demande élevée pendant de nombreuses années à venir. C’est pourquoi Qcells s’est engagée à intensifier notre présence en Belgique en 2023, afin de s’assurer que la demande est satisfaite avec nos produits de qualité supérieure et notre service leader dans l’industrie. »

Qcells. Stand 8602 au salon professionnel InterSolution, Gand, Belgique, 25-26 janvier 2023.