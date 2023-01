Davos/L’Ã©nergie verte et l’intÃ©gration mondiale maintiendront des perspectives Ã©conomiques positives

Les signaux économiques récents ont donné aux experts des raisons d’espérer, voire d’être satisfaits des perspectives pour 2023. Des signes de baisse de l’inflation, des dépenses de consommation résilientes et des marchés du travail solides, entre autres, suggèrent que la croissance pourrait rebondir à court terme. Les énergies renouvelables en figure de proue !

“Mon message est que c’est moins mauvais que nous ne le craignions il y a quelques mois, mais cela ne nous amène pas tout à fait à être bon”, a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international lors du forum de Davos. La menace d’une hausse de l’inflation semble s’être dissipée dans de nombreuses régions du monde, en partie grâce aux hausses de taux d’intérêt de certaines banques centrales. Bien que de nombreux décideurs aient exprimé leur détermination à maintenir les taux, il existe un risque que les améliorations récentes incitent les dirigeants à assouplir les taux. “La plus grande tragédie en ce moment serait que les banques centrales s’éloignent prématurément de l’objectif d’assurer la stabilité des prix et que nous devions mener cette bataille deux fois”, a déclaré Lawrence H. Summers, professeur à la Harvard Kennedy School of Government.

Les renouvelables au cœur de la croissance et de la course aux subventions

Une priorité économique majeure dans le monde pour 2023 consiste à accélérer la décarbonation. Une législation récente aux États-Unis pour soutenir l’énergie verte fournira des milliards de dollars de financement, mais a suscité des inquiétudes quant au lancement d’une guerre des subventions entre l’Europe et les États-Unis sur la technologie de décarbonation. D’une part, la concurrence pour promouvoir les énergies vertes pourrait accélérer les progrès au profit de tous. D’un autre côté, les risques que les nations bloquent les développements technologiques et se replient sur elles-mêmes décourageraient le progrès mondial. “J’espère vraiment que cette course aux subventions dont nous entendons parler ne sera pas une course vers le bas”, a déclaré Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. Une répercussion négative de la concurrence entre l’Europe et les États-Unis serait de négliger l’impératif de financer la transformation de l’énergie verte dans le monde en développement, qui est le plus vulnérable aux impacts de la crise climatique.

Une mondialisation politique

La concurrence autour de l’énergie verte pourrait amplifier d’autres risques de fragmentation du commerce mondial, car de nombreux pays donnent la priorité à la sécurité nationale plutôt qu’à l’intégration mondiale. « Au cours des trois dernières années, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de mondialisation. Nous sommes passés d’une mondialisation axée sur le marché à une mondialisation politique », a déclaré Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. La fragmentation pose de nombreux risques pour l’économie mondiale, tels que des coûts plus élevés associés à la réorganisation des chaînes d’approvisionnement. Par exemple, l’Europe et les États-Unis se sont concentrés récemment sur l’augmentation de la production nationale de puces en silicium. Un tel repli sur soi risque d’entraver la coopération mondiale sur les objectifs commerciaux et climatiques.

Le soulagement ne doit pas devenir une complaisance

L’assouplissement des restrictions liées à la pandémie en Chine soulève des questions pour les perspectives économiques de 2023. Une préoccupation potentielle concerne la hausse des coûts de l’énergie dans le monde, à mesure que la consommation chinoise augmente. Au Japon, l’inflation demeure une préoccupation, mais le pays a connu des améliorations récentes en matière de création d’emplois. “Nous avons fait ce changement, je devrais dire, principalement en raison de la participation accrue des femmes au travail”, a déclaré Kuroda Haruhiko, gouverneur de la Banque du Japon. En ce qui concerne les risques les plus pressants pour 2023, les experts économiques se sont concentrés sur la guerre en cours en Ukraine non seulement comme une crise géopolitique et humanitaire, mais aussi comme une préoccupation pour les économies du monde entier. De même, les experts ont exprimé leur incertitude quant à savoir si l’inflation poursuivrait une trajectoire descendante et quant à la menace persistante de mutations du COVID-19. Malgré de récents signes d’amélioration, « le soulagement ne doit pas devenir une complaisance », a noté Lawrence H. Summers.