Q Energy lance le plus grand projet solaire flottant d’Europe Ã  plus de 50 millions dâ€™â‚¬

« Les Ilots Blandin », le plus grand projet solaire flottant d’Europe est sur les rails. Le financement est bouclé. De Gaulle Fleurance a conseillé Crédit Agricole Transitions & Energies et Bpifrance dans le cadre ce projet XXL.

Ce projet d’envergure, situé dans le département de la Haute-Marne, a atteint un financement total de 50,4 millions d’euros, dont 44 millions d’euros en dette senior apportés par Bpifrance et Crédit Agricole-Unifergie. Avec une capacité de 74,3 MW, la centrale solaire flottante de Q Energy s’étendra sur 127 hectares d’anciennes gravières des Établissements Blandin.

Le chantier, en cours, est mené en partenariat avec SOLUTIONS 30 GROUP, Ciel & Terre International, et PerPetum Energy. Une fois opérationnelle, elle deviendra un modèle en matière d’innovation technologique et de production d’électricité propre en Europe.

Dans le cadre de cette opération, les prêteurs étaient conseillés par Sylvie Perrin et Jonathan Souffir, avocats associés chez De Gaulle Fleurance, dans la négociation de la documentation de financement. « Ce projet ambitieux et innovant devrait ouvrir la voie au financement d’autres projets solaires flottants qui constituent une alternative aux projets terrestres », expliquent Sylvie Perrin et Jonathan Souffir, avocats associés chez De Gaulle Fleurance.

Encadré

Les autres conseils pour les prêteurs

Juridique (audit) : Jeantet

Technique : Syneria

Assurance : Marsh

Modèle financier : Finance Consult

Prix du marché de l’électricité : Aurora Energy Research

Indices de marché : Ernst & Young Consulting Services

Les conseils de l’emprunteur

Juridique (documentation) : Jeantet

Financier : Tevali Partners

Taux d’intérêt : Noveo Finance.