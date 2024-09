Energy Observer : Une odyssée de sept ans se conclut, un nouveau chapitre s’ouvre pour accompagner la transition énergétique

Energy Observer, le premier navire hydrogène zéro émission à avoir réalisé le tour du monde, a accosté au Port du Gros Caillou, dans le 7ème arrondissement de Paris, pour une escale exceptionnelle du 13 septembre au 11 octobre 2024. Cette escale marque la fin d’une odyssée de sept ans, un moment hautement symbolique puisque c’est ici, à Paris, que ce périple ambitieux avait débuté le 7 juillet 2017 lors de son baptême. Pour cette occasion, Energy Observer déploie son village d’exposition afin d’accueillir le public et recevoir les partenaires de son odyssée. Une aventure humaine et technologique !

Né en 2013 de l’engagement visionnaire de Victorien Erussard, officier de marine marchande et coureur au large, le projet Energy Observer représente une avancée majeure dans la démonstration des possibilités d’une transition énergétique ambitieuse, en particulier dans le secteur maritime. Depuis sa mise à l’eau en avril 2017, Energy Observer fonctionne grâce à un mix d’énergies renouvelables, des ailes de propulsion véliques* et une chaîne de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau de mer. Ce navire-laboratoire, véritable plateforme de recherche et d’innovation, réunit une équipe pluridisciplinaire de marins, ingénieurs, scientifiques et journalistes.

Un bilan après sept ans, des accomplissements significatifs

Cette escale parisienne est l’occasion de faire le bilan des nombreux accomplissements réalisés. Energy Observer a parcouru plus de 68 000 milles nautiques (soit l’équivalent de trois fois le tour de la terre), visité 50 pays et effectué 101 escales. Ce voyage, enrichi par de nombreuses rencontres et découvertes d’innovations, a démontré la viabilité des technologies durables dans des conditions climatiques et géographiques variées. L’équipage a dialogué avec des scientifiques, industriels, universitaires et décideurs publics pour explorer et promouvoir des trajectoires de décarbonation à travers le monde. Tout au long de ce périple, Energy Observer a bénéficié du soutien indéfectible de ses partenaires, déterminés à faire bouger les lignes pour développer de nouvelles technologies et accompagner la transition vers une société bas carbone.

Sensibiliser tous les publics

L’aventure Energy Observer a été partagée à travers 13 films documentaires et plus de 500 vidéos diffusés sur Canal+ et YouTube, mettant en lumière les innovations locales et solutions durables rencontrées. Le projet a permis de sensibiliser aux enjeux de cette transition et de partager les avancées technologiques à une audience très diversifiée. Plus de 350 000 visiteurs (incluant le grand public, des scolaires, des universitaires, …) ont visité le village d’exposition itinérant, et plus de 20 000 personnes, majoritairement des industriels et décideurs politiques, ont été accueillis à bord d’Energy Observer. Cette large sensibilisation a été renforcée par une couverture médiatique nationale et internationale exceptionnelle, avec plus de 20 000 articles et reportages diffusés.

Une rencontre symbolique entre pionniers de l’innovation

Lors de la conférence de presse tenue courant septembre, Victorien Erussard, capitaine et fondateur d’Energy Observer, a symboliquement remis à Bertrand Piccard le compas magnétique de Solar Impulse, que ce dernier lui avait confié le 7 juillet 2017 lors du baptême d’Energy Observer. Ce compas, symbole d’innovation pour un monde propre et durable, accompagnera désormais Bertrand Piccard dans son nouveau projet : Climate Impulse, le premier vol à hydrogène autour du monde. “C’est un immense bonheur de remettre ce compas à Bertrand Piccard. Il nous a guidés tout au long de notre odyssée et repart maintenant pour une nouvelle aventure avec Climate Impulse. Les technologies bas carbone que nous avons développées et testées sont des démonstrateurs concrets de la transition énergétique en cours. Elles illustrent comment l’innovation peut transformer la mobilité et nous orienter vers un avenir plus durable. Chacun de nous contribue à tracer la route vers un avenir plus respectueux de notre planète”, a déclaré Victorien Erussard. “Quand on est un pionnier, on avance souvent à l’aveugle dans l’inconnu, animé par sa passion et son désir d’être utile aux autres. Voilà pourquoi une boussole est toujours nécessaire dans un coin de son esprit. Le compas que j’avais devant les yeux pendant mon tour du monde en avion solaire revêt donc un aspect symbolique supplémentaire et j’ai voulu qu’il indique aussi la bonne direction à Victorien Erussard pendant son odyssée. Comme l’exploration est un état d’esprit qui doit se perpétuer, ce compas va repartir en 2028 dans le cockpit de Climate Impulse, l’avion à hydrogène que Raphaël Dinelli et moi allons piloter autour du monde, avant de guider, je l’espère, encore d’autres pionniers dans leur quête d’un monde plus respectueux de la Nature.”a ajouté Bertrand Piccard, explorateur et président de la Fondation Solar Impulse.

Un nouveau chapitre pour Energy Observer

Le retour en France marque le début d’une nouvelle ère pour Victorien Erussard et son équipe, plus que jamais déterminés à poursuivre leur engagement en faveur d’un monde bas carbone. De nouvelles initiatives ambitieuses sont dévoilées, visant à poursuivre la mission entreprise. Parmi ces initiatives, la conception d’un nouveau navire laboratoire, Energy Observer 3, est déjà en cours. Ce navire démonstrateur expérimentera des carburants de synthèse, des systèmes à haute température ainsi que la co-génération et d’autres briques technologiques innovantes destinées à améliorer l’efficacité énergétique et le pouvoir de décarbonation du navire. Chaque traversée de ce navire ouvrira un nouveau chapitre d’exploration et d’innovations, capturant des images saisissantes et des expériences intenses qui alimenteront une nouvelle série documentaire intitulée : “Énergie, l’avenir éclairé”. Enfin, pour renforcer sa mission pédagogique, Energy Observer annonce deux projets majeurs portés par son fonds de dotation : la création d’une plateforme digitale Energy Observer Weekly, dédiée à l’analyse et au décryptage des enjeux énergétiques, et l’Observatoire de l’énergie, un lieu d’éducation et de sensibilisation sur la transition énergétique. Ce dernier deviendra une destination culturelle unique, située à la croisée des sciences, des techniques et des arts.

Energy Observer, plus qu’un navire, un mouvement vers un avenir durable !

*Informations pratiques*

Le village d’exposition d’Energy Observer au Port du Gros Caillou, 75007 Paris, sera ouvert au public (en libre accès) du 13 septembre au 11 octobre 2024, de 12h à 19h en semaine et de 12h à 20h le week-end.

Une exposition immersive et interactive qui permet de plonger au cœur du projet. Les visiteurs pourront notamment découvrir les technologies embarquées à bord du navire et rencontrer l’équipe derrière ce projet pionnier.