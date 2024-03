Q ENERGY inaugure son projet Sablé Rouge, l’un des plus importants parcs solaires de la Gironde

Q ENERGY, acteur majeur des énergies renouvelables, a inauguré jeudi 21 mars dernier, l’un des plus importants parcs solaires du département de la Gironde. Le projet Sablé Rouge, d’une puissance de 18 MWc, est le résultat d’une étroite collaboration avec les élus locaux et incarne un modèle d’intégration harmonieuse dans son environnement. Un projet développé en étroite collaboration avec les élus locaux!

Dès les premières phases de développement en 2017, le projet Sablé Rouge de Q ENERGY a bénéficié d’une étroite collaboration avec les élus locaux. Leur engagement a été important pour répondre aux objectifs nationaux déclinés au niveau local, en termes de développement des énergies renouvelables. Le projet a fait l’objet d’un travail fin d’intégration dans son environnement, et des mesures de gestion ont été réalisées sur des terrains communaux. Les rangées de panneaux ont été orientées vers le sud-est afin d’éviter tout éblouissement des usagers de l’aérodrome voisin.

Une mise en service fin 2023

Avec une capacité totale de 18 MWc, le parc solaire Sablé Rouge est en mesure de fournir une quantité d’électricité suffisante pour alimenter annuellement 10 000 personnes grâce aux 44 000 panneaux solaires installés sur cette friche agricole. Le chantier a démarré fin 2022 et la centrale a été mise en service fin 2023. “Cette réalisation incarne notre engagement envers un avenir énergétique plus durable pour la Gironde. Nous sommes fiers de contribuer activement et aux côtés des élus à la transition énergétique régionale. Ce projet démontre notre volonté de créer des solutions énergétiques efficaces et respectueuses de l’environnement pour les générations futures”, déclare Maud Gaide, Responsable Régionale Solaire chez Q ENERGY.

Encadré

Q ENERGY acteur clé de la transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine

Compte tenu des vastes étendues et de l’ensoleillement de la Nouvelle Aquitaine, ce territoire présente un fort potentiel en termes de développement de projets solaires. Avec un portefeuille de 350 MW de projets en développement en Nouvelle Aquitaine et une stratégie axée sur la proximité et la durabilité, Q ENERGY s’engage à jouer un rôle essentiel dans la création d’un avenir énergétique plus propre et durable pour la Gironde.