GreenYellow acquiert un portefeuille de 6,2 MWc de centrales photovoltaÃ¯ques en toiture en Italie

GreenYellow poursuit son expansion en Europe et accélère désormais ses investissements sur le marché italien. Cette stratégie est en ligne avec les fortes ambitions de l’Italie en matière de production d’énergie renouvelable, nécessitant une augmentation de 17% par an jusqu’en 2030. Les entreprises italiennes doivent désormais trouver des solutions pour financer et mettre en œuvre leur transition énergétique.

GreenYellow Italy, basée à Milan, prévoit d’investir plus de 100 millions d’euros au cours des trois prochaines années dans des projets de transition énergétique pour les entreprises locales de tout le pays. Cette expansion est réalisée en collaboration avec son actionnaire majoritaire, Ardian, société d’investissement privée de premier plan au niveau mondial.

Une stratégie d’expansion européenne

Pour diriger le développement de GreenYellow en Italie, Ardian a nommé Alessandro Albano au poste de Président Non Exécutif de GreenYellow Italy et recrute une équipe expérimentée pour soutenir sa stratégie de développement sur le marché et répondre aux attentes de ses clients italiens. Cette expansion géographique reflète la confiance de GreenYellow dans le potentiel du marché italien et son engagement à jouer un rôle crucial dans la transition énergétique du pays. Otmane HAJJI, Président de GreenYellow, a déclaré : ” L’ouverture de GreenYellow Italy s’inscrit dans la stratégie d’expansion européenne annoncée en 2022. Convaincus que la présence de GreenYellow en Italie contribuera à accélérer la transition énergétique du pays, nous sommes reconnaissants envers notre actionnaire Ardian, nos partenaires, nos collaborateurs et nos clients qui nous soutiennent. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec les entreprises italiennes pour construire un avenir énergétique plus durable.”

Accélérer la transition énergétique des entreprises italiennes grâce à une approche décentralisée

La stratégie de croissance de GreenYellow en Italie combine une croissance organique soutenue par une équipe locale dédiée, des partenariats stratégiques, et un accent fort sur les acquisitions. Le premier investissement de GreenYellow a été l’acquisition d’un portefeuille de centrales photovoltaïques en toiture d’une capacité totale de 6,2 MWc auprès du groupe Casillo. Le projet phare de cette acquisition est l’installation photovoltaïque en toiture de la Fiera di Rimini (4,2 MWc). Alessandro Albano, Président Non Exécutif de GreenYellow Italy, explique : “L‘industrie italienne s’est engagée dans un programme d’efficacité énergétique depuis plusieurs années et passe maintenant à une nouvelle ère de transition énergétique, en particulier avec l’autoconsommation solaire et les communautés énergétiques. Grâce à son expérience unique en matière de photovoltaïque décentralisé en Europe et dans le monde, GreenYellow accompagnera les industries locales dans cette nouvelle dimension.”