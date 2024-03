EDP dÃ©passe les 500 MWc de capacitÃ© solaire au Portugal avec la mise en service de son plus grand parc PV en Europe

EDP annonce la mise en service de la centrale photovoltaïque de Cerca, remplissant ainsi la puissance attribuée à EDP Renewables lors du premier appel d’offre solaire au Portugal. L’installation a une capacité de 202 MWc, de quoi alimenter près de 100 000 foyers. Avec cette installation, la plus grande en Europe pour le groupe, EDP dépasse les 650 MWc de capacité solaire installée dans la péninsule Ibérique.

EDP comptabilise désormais 540 MWc de capacité solaire au Portugal, une technologie cruciale pour la transition énergétique. Ce cap symbolique a été franchi avec la mise en service de la plus grande centrale solaire d’EDP Renewables en Europe, située dans le district de Lisbonne.

Une centrale de 202 MWc

Installée sur les municipalités d’Alenquer et d’Azambuja, la centrale photovoltaïque de Cerca dispose d’une capacité installée de 202 MWc et de plus de 310 000 panneaux solaires bifaciaux, capables de capter le rayonnement solaire des deux côtés du panneau, maximisant ainsi sa conversion en électricité renouvelable. Il s’agit de l’entrée en service de la première des centrales solaires haute capacité attribuées lors de l’appel d’offre public de 2019, nouvelle preuve de l’engagement d’EDP en faveur de la transition énergétique du pays et de sa place à l’avant-garde du développement de projets renouvelables au Portugal.

330 GWh par an

Avec une production annuelle estimée à 330 GWh, ce projet produira l’électricité renouvelable suffisante pour alimenter directement 100 000 foyers, soit environ 2,5% de la population nationale. Le parc permettra d’éviter l’émission de 170 000 tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à un milliard de kilomètres parcourus en voiture. « Nous sommes fiers de la mise en service de la centrale solaire de Cerca, un projet qu’EDP s’est engagé à réaliser malgré le contexte complexe de ces dernières années, notamment suite aux impacts de la pandémie, de la situation géopolitique et de la hausse des coûts des matières premières du secteur de l’énergie. Il s’agit de notre plus grande installation solaire en Europe, une source d’énergie que le Portugal devrait exploiter de manière significative pour accélérer sa transition énergétique. Chez EDP, nous étudions des dizaines de nouveaux projets solaires qui vont grandement contribuer à cette transition”, souligne Duarte Bello, Chief Operating Officer d’EDP Renewables pour l’Europe et l’Amérique Latine.

Développement des projets hydrides solaire/éolien

Engagée dans la décarbonation du Portugal depuis bientôt trois décennies, EDP a récemment inauguré le deuxième projet hybride du pays combinant énergie éolienne et solaire à Penela et Ansião, dans les municipalités de Coimbra et Leiria. Le parc adjoint ainsi la centrale solaire Monte de Vez au parc éolien São João, en service depuis 2008, doublant pratiquement la capacité d’injection sur un même point de connexion au réseau. En développant des projets hybrides et de nouvelles installations éoliennes et solaires, EDP Renewables a pour objectif de mettre en service 1 GW d’énergie renouvelable supplémentaire au Portugal d’ici 2026.

A la conquête du monde

Par ailleurs, EDP investit de plus en plus dans des projets solaires à l’échelle mondiale, qu’il s’agisse de centrales solaires à grande échelle ou décentralisées, faisant de cette technologie l’un de ses principaux axes de croissance. D’ici 2026, la moitié des investissements mondiaux de l’entreprise sera consacrée à des projets solaires à grande échelle, ainsi qu’à la production décentralisée. La société dispose d’une capacité solaire installée de 4,3 GWc, avec des projets remarquables tels que Pereira Barreto (203 MWc) au Brésil, Los Cuervos (200 MWc) au Mexique et Xuan Thien (199 MWc) au Viêtnam. Dans le domaine de l’énergie solaire décentralisée, EDP dispose d’une capacité installée de plus de 1,7 GWc dans les quatre régions du monde où elle est présente.