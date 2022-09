Q ENERGY France et Aquacosy inaugurent le tout premier prototype hydrovoltaïque de France

En cette fin d’été, Céline Spitzhorn, Directrice Solaire de Q ENERGY France, accompagnée de Pierre Aubignac de la start-up Aquacosy ont inauguré un prototype hydrovoltaïque sur la commune de Montauban dans le Tarn et Garonne en présence de Brigitte Barèges, maire de Montauban. Hydroponie et photovoltaïque, des synergies à explorer !

L’hydroponie est un système de culture hors sol fermé dans lequel les plantes se développent avec les racines dans une eau enrichie en éléments nutritifs naturels et biosourcés avec utilisation de la lutte biologique. Le prototype hydrovoltaïque, inauguré ces derniers jours, d’une puissance installée de 9.3 kW, est en service depuis août 2021 et s’étale sur une surface de 250 m². Il est équipé d’un système hydraulique avec 2 gouttières de récupération d’eau de pluie et d’une cuve avec un système de pompe.

Un outil énergétique innovant au service de l’agriculture

Ce système totalement innovant permet de protéger la croissance des cultures du gel, de la canicule et du vent tout en préservant la ressource en eau. Il peut être installé partout préférentiellement sur des terrains à très faible valeur agronomique. Il n’a aucune externalité négative sur l’environnement, et permet de faire pousser une production 100% naturelle, diversifiée et densifiée sur 5 à 15 fois moins d’espace.

Des premiers résultats très prometteurs

Conçu d’après un protocole validé par le CNRS, le prototype est en service depuis un an déjà avec des premiers résultats très encourageants autant sur le rendement de la production agricole que sur l’allongement des saisons de production grâce, notamment, à la forte protection au vent et au givre. Après ces résultats très prometteurs, la prochaine étape est la recherche de foncier pour un projet de plus grande taille, démontrant ces mêmes bénéfices pour la production agricole.

Des circuits-courts alimentaires et énergétiques

“Après l’inauguration du prototype d’houblonnière photovoltaïque en Vendée en juin dernier, nous sommes ravis d’inaugurer ce deuxième projet placé, lui aussi, sous le signe de l’innovation. Car il s’agit ici d’un outil idéal pour les territoires qui souhaitent mettre en place des circuits-courts alimentaires et énergétiques tout en favorisant la création d’emplois agricoles.” déclare Céline SPITZHORN, Directrice Solaire de Q ENERGY France. “Nous sommes très heureux de collaborer avec Q ENERGY France sur un projet aussi innovant. Il est important de rappeler qu’aujourd’hui, les secteurs de l’alimentation et de l’énergie sont des enjeux majeurs pour notre avenir. Il est donc essentiel de trouver de bonnes synergies pour répondre ensemble à ces enjeux.” déclare Pierre Aubignac, cofondateur d’AQUACOSY.