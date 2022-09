2 000 panneaux Ã  2 000 mÃ¨tres : une nouvelle centrale solaire au sol dans les PyrÃ©nÃ©es surmonte les dÃ©fis de la montagne

À Andorre, le parc photovoltaïque de FEDA vient d’être mis en service, ce qui fournit une nouvelle étude de cas aux entreprises européennes de services publics opérant dans les régions montagneuses qui présentent des difficultés spécifiques. En Europe méridionale en particulier, où les altitudes élevées sont plus courantes, les parcs solaires sont confrontés à des défis d’installation et doivent utiliser des composants ultra fiables. Reportage en altitude !

Avec une puissance de 1,55 MWc, le parc de FEDA est le premier projet d’envergure industrielle du pays andorran fonctionnant à 2 000 mètres d’altitude. Située sur un terrain en pente pouvant atteindre 20°, la centrale photovoltaïque produira plus de 2 millions de kWh d’énergie renouvelable par an à l’aide de modules PV fournis par LONGi, un leader mondial de la technologie solaire. Le propriétaire et opérateur de la centrale est FEDA, le principal fournisseur d’électricité d’Andorre. Les panneaux ont été fournis par Grupo Noria, un grossiste et gestionnaire de projets qui est aussi revendeur agréé pour les modules solaires LONGi en Europe. Pour le type de module LR5-72HBD en usage dans le nouveau parc photovoltaïque de FEDA, LONGi offre une garantie de douze ans sur les matériaux et traitements ainsi que 30 ans sur la puissance de sortie extra-linéaire. Le haut niveau de fiabilité est particulièrement crucial dans les régions montagneuses où tout remplacement se solde par des coûts supplémentaires non négligeables. Les panneaux solaires bifaciaux hautes performances sont basés sur des wafers M10-182 mm, ce qui en fait le meilleur choix pour les centrales solaires de grande envergure. « Nous sommes fiers que les modules LONGi aient été sélectionnés pour ce projet spécial. Cela nous conforte dans nos efforts pour toujours fournir les solutions les plus efficaces et les plus fiables sur le marché », ajoute Francesco Emmolo, directeur commercial Europe méridionale chez LONGi. L’EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) sur ce terrain en pente et rocailleux a été confié à l’entreprise andorrane Tecnisa qui a utilisé des systèmes de montage du groupe espagnol Stansol. Malgré les conditions locales difficiles, le chantier a été achevé en cinq mois. Le solaire sur les cimes affiche qui plus est d’excellents rendement avec l’effet démultiplicateur de l’albédo hivernal de la couverture neigeuse. Développeurs, osez la montagne !