Q CELLS s'octroie le label Top Brand PV' pour la sixiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive

Le label ‘Top Brand PV’ marque la sixième année consécutive où Q CELLS est reconnue comme une des marques photovoltaïques leader en Europe et la quatrième année consécutive en Australie. Ce label est décerné en se basant sur les recommandations des installateurs participants et réaffirme l’exceptionnelle qualité, le service et la réputation de la société. Le CEO de Q CELLS, Hee Cheul (Charles) Kim, a déclaré : « Il est encourageant de recevoir une fois de plus cette éminente récompense, spécialement à un moment où les installateurs européens et australiens de systèmes solaires exigent une qualité et un service croissants. Nous sommes ravis de pouvoir répondre et surpasser en permanence leurs attentes. »

