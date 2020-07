Q CELLS investira 125 millions dâ€™euros dans son quartier gÃ©nÃ©ral R&D allemand dans les trois prochaines annÃ©es

Au cours des trois prochaines années, Q CELLS va investir environ 125 millions d’euros dans son site de recherche & développement sis à Thalheim, près de Bitterfeld-Wolfen, dans le Land de Saxe-Anhalt, en Allemagne. Outre des dépenses annuelles en R&D d’environ 35 millions d’euros, des investissements supplémentaires de plus de 20 millions d’euros seront réalisés dans les nouveaux équipements et les machines pour le développement de la prochaine génération de la technologie Q.ANTUM de Q CELLS.

Q CELLS peut s’enorgueillir d’une longue histoire dans le développement de ses produits solaires leaders en Allemagne, où la société emploie plus de 550 salariés dans ses sites de Thalheim et de Berlin. Plus de 200 de ces salariés sont des ingénieurs hautement qualifiés dans la R&D et la gestion de la qualité. Ils travaillent pour mettre au point de nouvelles technologies photovoltaïques et des solutions solaires à Thalheim. Le fait que la société annonce sa décision actuelle d’investir en pleine crise du COVID-19 est un signal sans équivoque, témoignant des perspectives confiantes de la société et de son orientation à long terme en tant que fournisseur d’énergie propre basée sur la technologie solaire leader sur le marché.

Des objectifs à long terme malgré la crise liée au COVID-19

Le directeur technique Jeong ajoute : « Q CELLS prend toujours ses décisions commerciales en tenant compte du succès à long terme. La technologie photovoltaïque sera un pilier essentiel du tournant énergétique en Allemagne, en Europe et dans le monde entier – pas seulement en tant que fournisseur direct d’électricité mais aussi en tant que fournisseur d’énergie propre pour l’économie verte de l’hydrogène. C’est pourquoi, spécialement pendant la pandémie mondiale, nous nous concentrons sur des investissements stratégiques qui feront évoluer la technologie solaire en tant que source énergétique flexible, abordable et polyvalente, capable de prendre le relais sur les industries traditionnelles basées sur les combustibles fossiles. »

Les brevets protègent les investissements à long terme dans le domaine des innovations

En 2019, Q CELLS a déjà investi dans de nouvelles machines pour son site de recherche et développement en Allemagne. Avec son offensive actuelle d’investissements, la société souligne également sa position visant à ce que les avancées technologiques, rendues possibles par le soutien des innovations à long terme, restent protégées par des brevets. « Q CELLS promeut et défend une concurrence loyale pour la technologie photovoltaïque la plus innovante, » a souligné le directeur technique Jeong. « C’est dans ce but que notre entreprise va injecter pas moins de 35 millions d’euros par an dans notre quartier général de R&D en Allemagne pour soutenir encore davantage ce secteur crucial de Q CELLS, qui emploie plus de 200 collaborateurs hautement qualifiés et axés sur la technologie. Nous ne pourrons maintenir ce niveau d’investissements que si nous avons l’assurance légale et la confiance que nos technologies ne peuvent pas simplement être copiées en toute impunité et que les technologies brevetées seront protégées par la loi. »

Plaidoyer pour une concurrence loyale

Dans ce contexte, Jeong ajoute : « Nous sommes ravis que le tribunal régional de Düsseldorf nous ait récemment donné raison dans le cadre de notre plainte pour violation de brevet en estimant que la JinkoSolar GmbH, REC Solar EMEA GmbH et LONGi Solar Technologie GmbH ont illégalement utilisé une technologie brevetée de Q CELLS pour des produits solaires spécifiques de leurs marques respectives. Une telle reconnaissance renforce notre confiance dans le fait que nous pourrons continuer à placer la barre technologique encore plus haut et à préserver nos investissements durables dans le domaine de la recherche et du développement. » Jeong conclut : « En fin de compte, la technologie photovoltaïque ne pourra survivre face aux combustibles fossiles que si l’industrie solaire peut croître de façon crédible pour créer des produits plus abordables lancés sur le marché dans un environnement de concurrence loyale. Et pour finir, cet environnement assurera des bénéfices renouvelables et abordables aux consommateurs finaux ».