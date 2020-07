La SELFPLUGÂ® de GULPLUG passe Ã  la vitesse supÃ©rieure avec le projet AUSCARA

Le projet AUSCARA vise le branchement automatique des navettes autonomes électriques de la société Navya. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu ce projet collaboratif associant GULPLUG, NAVYA et l’INSA Lyon pour un financement public dans le cadre de son dispositif « R&D Booster ». Plus de détails…

GULPLUG, qui développe et commercialise des solutions techniques innovantes de connexion aux réseaux d’alimentation électrique et Internet, notamment pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et de la « clean mobility », annonce que le projet AUSCARA, dont la start-up est chef de file, a été retenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour un financement public sous la forme d’une subvention de la Région (97 k€) et d’un prêt à taux 0 (340 k€) de Bpifrance.

Hands-free charging

Le développement d’une offre de transport intégrant les véhicules en autonomie complète de niveau 4, c’est-à-dire sans opérateur de sécurité à bord, est en passe de se concrétiser. GULPLUG accompagne ce développement avec ses partenaires afin d’autonomiser l’offre de bout en bout et ce jusqu’à la recharge, qui à ce jour, nécessite toujours une intervention humaine pour son branchement électrique. Lors du 32e symposium international du véhicule électrique en mai 2019, GULPLUG et ses partenaires – NAVYA et le laboratoire Ampère – ont présenté, sur une navette autonome NAVYA, la preuve de concept du projet AUSCARA basé sur la SELFPLUG®. Séduit par cette première version, NAVYA a souhaité poursuivre le développement de ce système intelligent et sécurisé, qui permet le branchement automatique sans intervention humaine (hands-free charging), grâce à un procédé magnétique et conductif (non inductif) breveté.

Le V2G pour pallier un manque ponctuel de production d’ENR

« SELFPLUG®, dont le cahier des charges pour les véhicules électriques est déjà établi, doit maintenant passer en phase de spécifications pour les navettes autonomes pour une puissance jusqu’à 22 kW. L’objectif est de fournir à notre partenaire NAVYA la solution pour autonomiser sa navette de bout en bout, jusqu’à la charge, une première mondiale. Grâce aux financements obtenus, nous allons travailler sur la sûreté du système en cas de branchements manuel et automatique simultanés ou en cas de pannes de courant ainsi que sur la sécurité totale d’un branchement sans aucune intervention humaine. De son côté, le laboratoire Ampère site INSA de Lyon s’attèlera à l’intégration optimale côté navette avec l’enjeu de « switch » de puissance entre deux arrivées électriques (la prise standard EV et la SELFPLUG) et « vehicle to grid » (V2G). L’idée est de permettre au réseau électrique de puiser dans la batterie l’électricité nécessaire pour répondre aux fortes demandes (pointe de consommation en début de soirée par exemple) ou pour pallier un manque ponctuel de production en cas de météo défavorable à l’exploitation des énergies renouvelables par exemple », précise Xavier Pain, Président de GULPLUG.

youtu.be/uGzGO0tTQ78