PV Impact apporte de prÃ©cieuses interactions commerciales aux entreprises de l’UE prÃ©sentes dans l’UE PVSEC

Le premier événement de jumelage de PV Impact, qui s’est tenu le 11 septembre 2019 à Marseille, dans la conférence PVSEC de l’UE à Marseille, a facilité la tenue de dix réunions en réseau entre des représentants d’entités industrielles et de recherche spécialisées dans les technologies des cellules et modules solaires au silicium. Un sacré impact !

L’événement de jumelage PV Impact était le premier d’une série d’événements de mise en relation organisés par le consortium PV Impact dans le but d’impulser l’exécution du plan Stratégique pour les Technologies Energétique, (SET Plan) de mise en œuvre pour le photovoltaïque. Cette expérience de mise en réseau a suscité l’intérêt d’un grand nombre d’entités européennes cherchant à établir de nouvelles connexions et à trouver des partenaires avec lesquels travailler sur de futurs projets d’innovation dans le cadre de mécanismes de financement européens et / ou nationaux.

Speed-dating de huit minutes

Les 16 participants ont été sélectionnés parmi des centres de R & D de premier plan, des entreprises influentes et des start-up prometteuses en Europe. Au cours de la session, ils ont eu l’occasion de présenter leurs idées de projet, afin de trouver des bases communes pour des collaborations possibles en rapport avec le sujet de l’appel, les cellules et les modules PV au silicium. La manifestation a débuté par une présentation du projet PV Impact, suivie de présentations de représentants de l’UE et des mécanismes de financement nationaux. Sven Macko de Projektträger Jülich a ainsi présenté le 7ème programme de recherche sur l’énergie du ministère fédéral allemand des Affaires économiques; Stefan Nowak a souligné les opportunités offertes par le fonds Solar-ERA.NET; Emilien Simonot a présenté le cadre d’investissement d’InnoEnergy pour les projets soutenant les innovations en matière d’énergie durable.

Les présentations ont ensuite été suivies d’une session organisée autour d’un format de speed-dating, au cours duquel les participants ont eu une série de conversations de huit minutes les uns avec les autres. Ces interactions dynamiques leur ont permis de communiquer les informations essentielles sur leurs projets et leurs ambitions et de déterminer si les personnes consultées avaient une initiative à laquelle elles souhaiteraient participer.

Le grand gagnant : l’Institut Autrichien de Technologie (AIT),

Les interactions ont été classées par les participants afin d’identifier la meilleure idée de projet et le partenaire le plus collaboratif. Sur la base de ce classement, le consortium PV Impact a attribué à Stephan Abermann, responsable de l’unité de compétence Systèmes photovoltaïques de l’Institut autrichien de technologie (AIT), Center for Energy, le prix gagnant. Ainsi, le gagnant comptera sur le soutien et l’encadrement du consortium pour rechercher les ressources et les mécanismes de financement nécessaires à l’élaboration de la proposition de projet.

Emiliano Corà, coordinateur du projet PV Impact, a déclaré: «Les interactions ont été très enrichissantes et nous espérons obtenir des résultats très positifs de l’évolution des propositions et des collaborations entre les participants. Nous ne doutons pas que PV Impact apportera une grande valeur à l’industrie photovoltaïque européenne. » Le prochain événement de mise en relation de PV Impact aura lieu en décembre lors de la conférence O & M et Asset Management 2019 à Londres, où le sujet de la session sera consacré à l’exploitation et au diagnostic des installations photovoltaïques. La date exacte et le lieu de l’événement seront bientôt confirmés sur

