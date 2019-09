De modules solaires sur le toit de lâ€™Ã©glise dâ€™Orbey en Alsace

Si le chœur de l’église d’Orbey psalmodie des prières, sa toiture produit depuis la mi-septembre des électrons verts bien en phase avec l’Encyclique Laudate Si « sauvegarde de notre maison commune » du pape François prônant le respect de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques qui affectent les populations les plus faibles.

Alors que la toiture est de l’église d’Orbey en Alsace partait en décrépitude avec à la clé de gros problèmes d’étanchéité, la décision fut prise en conseil municipal de restaurer le toit de l’édifice via une installation solaire. Le choix s’est fait entre une reconstitution à l’identique en ardoise classique à 200 000 euros ou l’innovation avec bac acier et modules solaires à 230 000 euros compris les 25 000 euros de raccordement Enedis. « Par intérêt économique pur, la toiture solaire de 100 kWc était très intéressante car elle s’autofinance avec son tarif d’achat de 11,26 centimes d’euro. Elle ne coûte rien à la communauté. Sur le plan de l’esthétique et par rapport à nos citoyens, aucune levée de boucliers n’a été à déplorer, nous n’avons rien entendu. Tout s’est bien passé. L’innovation est acceptée » confirme Jean-Luc Claudepierre, adjoint en charge des travaux.

Les 346 modules solaires qui s’étirent sur 600 m² environ pour 780 m² de couverture au total viennent des usines voisines de la société alsacienne Voltec. Dans une logique de circuits-courts ! Les panneaux sont couplés à des onduleurs et optimiseurs de puissance SolarEdge pour limiter les écrans. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise des Artisans Associés installée à quelques encablures à Saint Marie aux Mines. « C’est une entreprise qui emploie aussi bien des charpentiers, des couvreurs que des électriciens. Ce foisonnement de spécialités nous a rassurés pour ce chantier spécifique » ajoute Jean-Luc Claudepierre, ravi du résultat final. A tel point qu’il n’exclut pas de recouvrir cette fois le pan ouest de la toiture de l’église avec une nouvelle centrale de 100 kWc, le raccordement d’Enedis ayant été dimensionné pour une telle opportunité. Vous avez dit Laudate Si…