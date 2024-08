À Mâcon, SerenySun et la SMEG, partenaires d’un grand projet d’autoconsommation collective

Réduire sa facture d’électricité en consommant une énergie verte produite près de chez soi sera bientôt possible à Mâcon. Après avoir remporté l’appel à manifestation d’intérêt pour transformer un ancien site d’enfouissement de déchets en un site de production d’énergie renouvelable, la SMEG, producteur et distributeur d’électricité depuis plus de 100 ans, a choisi SerenySun, accélérateur des circuits courts de l’énergie et spécialiste de l’autoconsommation collective, pour donner naissance à une grande communauté d’énergie renouvelable. Particuliers, professionnels et collectivités locales, tous pourront profiter de l’énergie décarbonée produite par la centrale photovoltaïque de La Grisière, située au Nord-Ouest de la ville.

Ce projet vertueux et ambitieux, baptisé “Notre énergie La Grisière”, est conçu sur un modèle de communauté d’énergie qui a déjà fait ses preuves sur d’autres territoires.

Une énergie verte locale à tarif maîtrisé

Celui-ci se distingue des projets existants par sa puissance de production exceptionnelle de 1 Mégawatt crête. SerenySun est associé à la SMEG pour ce projet local, qui pourra fournir jusqu’à 1,5 GWh d’énergie décarbonée par an, soit l’équivalent de la consommation énergétique annuelle de 320 foyers. Pour les participants, cela peut représenter jusqu’à 30 % de leur consommation d’énergie et, de fait, une économie substantielle. L’électricité verte produite sur le territoire mâconnais sera proposée aux usagers à un tarif maîtrisé. « Engagée dans la transition écologique, la SMEG déploie aujourd’hui de grands projets d’énergie renouvelable sur tout le territoire, en lien avec les collectivités. Nous sommes particulièrement attentifs à l’impact environnemental de chaque projet et réalisons de nombreuses actions de sensibilisation du public sur le sujet. Notre ambition est d’offrir aux territoires la possibilité de consommer l’énergie verte produite ici. Avec SerenySun nous sommes fiers de nous engager aux côtés des acteurs locaux, en faveur de la transition écologique et de la sobriété énergétique, pour proposer aux usagers une combinaison économique saine alliant solidarité, éthique et respect de l’environnement. Quoi de mieux que de consommer vert, local avec une maîtrise budgétaire pour les foyers et entreprises ? » souligne Olivier Marchand, Directeur des Energies Renouvelables à la SMEG.

Une solution clé en main sans investissement pour l’usager à échéance 2025

Le raccordement de la centrale et la mise en service de la communauté d’énergie renouvelable sont prévus courant 2025, les partenaires, SMEG et SerenySun invitent les Mâconnais intéressés à se faire connaître dès à présent. Un formulaire de contact, disponible sur son site, leur permet de manifester leur intention de participer afin d’être parmi les premiers bénéficiaires. Particuliers, entreprises, commerces, établissements publics ou privés, tous peuvent rejoindre cette communauté et prendre part à cet ambitieux projet de transition énergétique, sans aucun investissement de leur part.

Une énergie décarbonée à partager avec les acteurs du territoire.

Avec “Notre énergie La Grisière”, l’énergéticien SMEG et SerenySun s’engagent pour le territoire, afin que les avantages des circuits courts de l’énergie profitent au plus grand nombre. « Chez SerenySun, nous pensons que la transition énergétique est l’affaire de tous. Alors que nos besoins en énergie augmentent, le recours aux énergies renouvelables et les circuits courts de l’énergie sont parmi les leviers de la transition énergétique. C’est la raison d’être d’un projet d’autoconsommation collective, comme ici à Mâcon. Nous allons fédérer dans cette communauté tous types de profils de participants. La diversité des profils d’autoconsommateurs permet d’optimiser le projet. Nous incitons donc tous ceux qui le souhaitent à rejoindre “ Notre énergie La Grisière ”. Pour démocratiser l’énergie durable, SerenySun se fait fort de développer les circuits courts de l’énergie à l’échelle de la France entière, au bénéfice des territoires. » déclare Donald François, Président fondateur de SerenySun.

Encadrés

Infos clés du projet

● Centrale photovoltaïque au sol d’une surface de 5,14 hectares ;

● Puissance totale 6 MWc, dont 1 MWc en autoconsommation collective ;

● Construction de la centrale photovoltaïque : automne 2024 à la fin 2025 ;

● Raccordement et mise en service de la communauté d’énergie : automne 2025 ;

● Bénéficiaires possibles : particuliers (locataires ou propriétaires), professionnels (tous métiers), établissements publics ou privés, situés à proximité de la centrale dans une zone de 2 km.

Bénéfices des circuits courts de l’énergie

- Agir localement, collectivement et individuellement, en faveur de la transition énergétique ;

- Favoriser la résilience énergétique d’un territoire ;

- Démocratiser l’accès à une énergie verte locale, sans investissement ni engagement ;

- Réduire ses dépenses énergétiques grâce à un tarif stable dans la durée.