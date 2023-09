PSS Amarenco & Co conclut un refinancement de dette pour un portefeuille solaire de 8,4 MWc en ThaÃ¯lande

PSS Amarenco & Co, une joint-venture d’Amarenco et de PSS, a conclu en août dernier une facilité de refinancement de la dette de 280 millions THB (8 millions USD) avec TMBThanachart Bank (ttb) pour son portefeuille solaire opérationnel de 8,4 MWp en Thaïlande.

Le portefeuille comprend des projets solaires au sol et en toiture, notamment le projet en toiture de Seacon Bangkae, un centre commercial moderne et un complexe à Bangkok. « Il s’agit de notre première opération de financement en Thaïlande et dans la région, une étape importante dans notre engagement à décarboniser la consommation d’énergie et à favoriser la régénération pour un avenir durable » assure David Pacheco, Directeur Général Solar Amarenco APAC. Depuis 2022, PSS Amarenco a uni ses forces dans le développement et l’exploitation de projets solaires pour répondre au segment C&I en Thaïlande, assurant l’accès à une alimentation électrique propre et fiable aux clients tout en réduisant leurs émissions de carbone et en atteignant leurs objectifs de développement durable. L’entreprise se concentre également sur le déploiement d’infrastructures agricoles résistantes au climat au profit des agriculteurs thaïlandais.

Une entreprise régénérative

Le groupe Amarenco est un producteur d’électricité solaire franco-irlandais à croissance rapide, présent dans l’UE, la région MENA et l’APAC, avec 10 GW de projets en cours dans le monde et 500 MW d’électricité en construction chaque année. La société investit chaque année 500 millions d’euros à l’échelle mondiale. Amarenco est soutenue par Tikehau Capital, le groupe Crédit Agricole et Arjun Infrastructure Partners. Amarenco est l’une des premières entreprises à s’engager à allouer une part de son fonds à la régénération des écosystèmes locaux par le biais de son programme ESG ECHO, afin de restaurer la capacité du sol à absorber les émissions de carbone et de promouvoir la biodiversité et la rétention d’eau. L’entreprise contribue ainsi à l’objectif ” 4 pour 1000 “, initié en même temps que l’accord de Paris sur le climat en décembre 2015. Amarenco se donne les moyens de mener à bien ses projets de transition énergétique, agricole et écologique, ainsi que sa volonté de devenir une entreprise régénérative.