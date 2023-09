Visites insolites du CNRS : Les mystÃ¨res du four solaire dâ€™Odeillo

Et si vous aviez la chance de visiter le Four solaire d’Odeillo pour en découvrir tous ses mystères ? Le CNRS Occitanie Est propose à 20 visiteurs tirés au sort de participer à une expérience unique au sein du laboratoire PROMES le 6 octobre à Font-Romeu-Odeillo-Via. Cette visite fait partie d’une des centaines de Visites insolites du CNRS qui auront lieu dans le cadre de la Fête de la science 2023.

Le CNRS Occitanie Est ouvre les portes du laboratoire PROMES au grand four solaire d’Odeillo. Cette visite insolite permettra à 2 groupes de 10 personnes de plonger au cœur du laboratoire grâce à un parcours semé d’énigmes à résoudre pour découvrir la règle d’or du laboratoire. Démonstrations et discussions avec les scientifiques seront également au programme.

Le four solaire est un monument historique facilement reconnaissable dans le paysage grâce à ses 50 mètres de hauteur et 60 mètres de largeur. Il peut concentrer près de 10 000 fois la puissance du soleil pour atteindre jusqu’à 3 300 °C et permet aux scientifiques de mener des expériences uniques. À la pointe de la recherche sur l’énergie solaire, les scientifiques de PROMES étudient le comportement des matériaux en conditions extrêmes, le stockage et le transport de l’énergie ainsi que le solaire concentré.

Pour participer, les internautes peuvent candidater du 30 août au 23 septembre 2023 en répondant à trois questions scientifiques. Les lauréats seront sélectionnés aléatoirement parmi les personnes ayant répondu correctement afin de constituer des groupes de 10 personnes au maximum.

visitesinsolites.cnrs.fr/