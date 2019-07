Projet de loi Energie-Climat : Elisabeth Borne salue lâ€™accord trouvÃ© en commission mixte paritaire

Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, salue l’accord trouvé jeudi 25 juillet entre députés et sénateurs dans le cadre de la commission mixte paritaire sur le projet de loi Energie-Climat. La Ministre salue l’état d’esprit constructif des rapporteurs et des deux chambres, qui a permis de trouver un compromis ouvrant la voie à une adoption définitive de ce projet de loi dès la rentrée. Elle tient également à saluer l’engagement du ministre François de Rugy dans l’élaboration et la discussion de ce texte.

Le projet de loi Energie-Climat est une étape majeure dans la mise en œuvre de l’ambition du Gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique, en inscrivant dans la loi l’objectif d’une neutralité carbone en 2050.

Pour y parvenir, il porte 4 axes principaux et des mesures concrètes correspondant :

• La réduction de notre dépendance aux énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables ;

• La lutte contre les passoires thermiques ;

• La mise en place de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de notre politique climatique, comme la mise en place d’une loi quinquennale fixant les grands objectifs de la politique énergétique ;

• La meilleure maîtrise des prix de l’énergie.

« Avec le projet de loi Energie-Climat, nous nous donnons à la fois un cap clair vers la neutralité carbone et les moyens pour l’atteindre. Cet accord obtenu aujourd’hui est une excellente nouvelle pour le climat et les Français, afin que les avancées de ce projet de loi entrent en vigueur dans les meilleurs délais », a indiqué Elisabeth Borne.