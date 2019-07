Lâ€™engagement qualitÃ© des installateurs dans les Ã©nergies renouvelables : bilan 2018 et perspectives 2019

Le dispositif « coup de pouce chauffage », qui s’applique notamment au renouvellement de chauffage au fioul, a lancé une dynamique en matière de rénovation énergétique chez les particuliers. Environ 20 000 travaux sont engagés dans ce cadre chaque mois, dont plus de la moitié pour des équipements valorisant les énergies renouvelables. A l’occasion de la parution de son rapport d’activité 2018, Qualit’EnR, l’association pour la qualité d’installation dans les énergies renouvelables, souligne que les professionnels RGE sont au rendez-vous pour mettre en œuvre la transition énergétique à l’échelle du logement. Qualit’EnR regroupe actuellement 11 200 entreprises pour 18 550 qualifications actives dans les énergies renouvelables avec notamment 3 106 entreprises RGE pour les chaudières bois (Qualibois Eau) et 6 272 entreprises RGE pour les pompes à chaleur (QualiPAC chauffage et ECS)

Une offre record d’entreprises qualifiées

En 2018, Qualit’EnR a enregistré sa 6e année de hausse consécutive de qualifications RGE délivrées dans le domaine des énergies renouvelables. Au premier semestre 2019, Qualit’EnR a constaté un afflux inédit de demandes de qualification, qui s’est accentué au fil des mois, en augmentation de +20% à +50% par rapport aux volumes habituels à cette période de l’année. Cette effervescence reflète la forte mobilisation des professionnels pour répondre à la demande et accompagner les Français dans le renouvellement de leur chauffage au profit d’équipements plus économiques et écologique.

De nombreux professionnels se forment aux EnR

L’engouement des professionnels se traduit également par une très forte demande de formation dans les énergies renouvelables.Qualit’EnR dénombre deux fois plus de stagiaires formés en 2019 avec 5 227 stagiaires recensés au 16 juillet, soit +106% par rapport au premier semestre 2018. L’effet « coup de pouce chauffage » se ressent particulièrement dans les filières de la chaleur renouvelable :

• Pompes à chaleur : +263% de professionnels formés par rapport au premier semestre 2018.

• Chaudières bois : +168% de professionnels formés par rapport au premier semestre 2018.

« La transition énergétique est une attente forte des Français et la nouvelle aide coup de pouce chauffage lancée en 2019 a permis de déclencher de nombreux projets, notamment chez les ménages aux revenus modestes ou très modestes. Cette opportunité permet à chacun d’adopter un système de chauffage à la fois performant, économique et écologique, avec une offre d’installateurs RGE compétents et de proximité. Qualit’EnR se félicite de compter un nombre important de nouveaux professionnels qui s’engagent dans ce secteur. En plus de leur formation spécifique alliant théorie et pratique, nous les accompagnons dans le respect des bonnes pratiques au travers des contrôles de réalisation. Cette démarche est indispensable pour développer le gage de confiance que nos signes de qualité représentent pour les particuliers » déclare André Joffre, réélu Président de Qualit’EnR le 16 juillet 2019.

