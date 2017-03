ProcÃ©dÃ©s classiques et nouveautÃ©s : les certifications K2 Systems au salon BePositive

Présent cette année encore dans le cadre du grand salon lyonnais, K2 Systems expose des composants de fixation éprouvés pour différentes couvertures de toits, ainsi que de nouvelles certifications pour les systèmes de montage innovants. Près de 30 000 professionnels du milieu sont attendus au stand, qui comprend le système pour toit plat S-Dome, le crochet de toit certifié CrossHook 3S, le dispositif MiniRail, complément idéal du système éprouvé SpeedRail – notamment utilisé en france pour l’installation des toits en tôles trapézoïdales. Le contact direct avec nos clients et la qualité du programme font de BePositive le salon professionnel de référence en France, déclare Nicolas Iznard, représentant du département distribution français.

Le crochet de toit CrossHook 3S certifié dans toute l’Europe

Le crochet de toit CrossHook 3S a obtenu la certification technique européenne (ETA) l’hiver dernier. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir obtenu cette certification ETA pour notre crochet de toit CrossHook 3S, car elle signifie son autorisation dans l’ensemble du marché européen, a déclaré Katharina David, directrice des ventes de K2 Systems. Applicable à l’ensemble du territoire européen, la certification ETA-16/0709 est équivalente à l’habituelle certification ATEC en France.

Associés aux rails de montage SingleRail et CrossRail, les crochets de toit CrossHook 3S servent à la fixation des panneaux photovoltaïques sur les toits pentus avec des tuiles flamandes. Ce crochet est adaptable sur 3 positions (en hauteur et latéralement). Il est également utilisable sur les chevrons étroits.

Un SpeedRail polyvalent – seulement quatre étapes d’installation

Le système de rails longs SpeedRail convient pour la fixation sur les toits de tôle ondulée. Le succès de ce système (n° 1 des ventes) n’est pas le fruit du hasard. Monté rapidement en quatre étapes, il se loge de manière flottante et possède de ce fait une dilatation linéaire contrôlée. Le rail de montage est d’abord inséré dans les SpeedClips fixés au préalable (afin de servir de support de montage sur la tôle ondulée). L’installation simple du système avec ses SpeedClips pratiques a fait ses preuves. Elle est très appréciée des monteurs français, explique Joao Monteiro (du département technique K2 Systems en France).

Le S-Dome, un système fiable et convaincant

Avec le système S-Dome, on peut envisager l’installation d’une structure monoface de 10° pour toit plat, avec film et couverture en bitume, ainsi que du béton. Ce système aérodynamique optimisé et testé dans une conduite de soufflerie comprend un élément de portance modulaire de toiture et un rail SpeedRail, qui, en raison de la construction modulaire de K2 Systems, peut également être placé sur les toits plats. La manutention du S-Dome reste simple et rapide puisqu’elle s’adapte aux interventions sur le site de construction. Le dimensionnement et la conception du système D- et S-Dome feront leur apparition à partir du printemps 2017 avec le logiciel K2 Base. Cet outil en ligne permet une planification rapide, intuitive et gratuite. Il fait appel à l’imagerie satellite de Google Maps et d’outils de dessin graphiques esthétiques.

Encadré

Le système MiniRail va obtenir prochainement une certification d’importance, l’ETN

Ce système de rails courts innovant MiniRail pour tôle ondulée se distingue par l’orientation du module flexible via des brides de modules universelles orientables à 90 ° et sa manutention simple en logistique. Il obtiendra au printemps 2017 la certification renommée ETN.

