PrÃ©sidentielle : le SER invite les candidats sur Twitch pour dÃ©battre des enjeux Ã©nergÃ©tiques au cÅ“ur de la campagne

Urgence climatique, pouvoir d’achat, souveraineté énergétique…. La publication du nouveau rapport alarmant du Giec et l’actualité internationale, de la hausse des prix de l’énergie à la guerre en Ukraine, remettent au premier plan les enjeux cruciaux de la transition énergétique. En vue d’un quinquennat décisif pour relever ces défis, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) invite les candidats à présenter leurs solutions, en miroir de l’actualité et des propositions qu’il porte lui-même dans la campagne. Une « Matinale » spéciale sera ainsi diffusée en direct, mardi 22 mars, sur la chaîne Twitch de PIPOLE, le premier média de société live de la plateforme, pour parler énergies renouvelables avec les jeunes générations. Un format pour répondre aux préoccupations et aux aspirations des jeunes citoyens.



Dans un format radio, l’émission animée par Nathan Morfoisse, streamer et fondateur de la chaîne PIPOLE, permettra à chaque candidat d’exposer sa vision, ses priorités et ses propositions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique et développer les énergies renouvelables. L’occasion de profiter d’un moment d’échanges en présence d’un expert du SER et surtout de répondre aux questions de toutes les personnes connectées au live. Un format pensé pour s’adresser aux plus jeunes, adeptes de la plateforme et premiers concernés par ces questions d’avenir.

Rendez-vous mardi 22 mars à 8h sur la chaîne Twitch PIPOLE pour une émission tournée en direct depuis l’espace Ground Control à Paris

Replay disponible après la diffusion sur les plateformes Pipole et la chaîne YouTube du SER.