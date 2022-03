ENERPLAN demande un Plan dâ€™Urgence Solaire

Au-delà des besoins de décarbonation, les derniers mois ont démontré la vulnérabilité du système énergétique européen, sa dépendance, l’insécurité d’approvisionnement, l’instabilité et l’explosion des prix, avec toutes les conséquences économiques et sociales qui en découlent. Face à cette situation, l’énergie Solaire (électrique et thermique) doit participer à la transformation en profondeur du mix électrique avec son triple atout d’énergie décarbonée, compétitive et mobilisable pour croitre à très court terme et de manière abondante.

La France est aujourd’hui en retard par rapport à ses propres objectifs inscrits dans la PPE. Les raisons sont multiples mais se résument à un cadre beaucoup trop rigide et à un manque de mobilisation des différents acteurs. La France est entrée dans un état d’urgence énergétique qui concerne l’ensemble des énergies décarbonées, dont le solaire en particulier, compte tenu de sa capacité à croitre rapidement. Pour y arriver, il est désormais manifestement nécessaire de prendre des mesures radicales et immédiates, y compris dérogatoires, pour participer à cet effort national et européen de transformation et de restructuration du système énergétique.

Dans ce contexte, ENERPLAN souhaite que soit mis en œuvre un Plan d’Urgence Solaire, à établir le plus vite possible en concertation avec l’État, pour atteindre un objectif de mise en service en 2025 de centrales solaires représentant une puissance de 10 GW soit près de 4 fois plus qu’en 2021. Parallèlement, la chaleur solaire peut atteindre rapidement 1,5GW annuels à partir de 2025, et ainsi multiplier par 20 les capacités annuelles installées d’ici 2025.

Pour atteindre cet objectif, ENERPLAN propose ci-joint un projet concret de mesures systémiques recouvrant tous les aspects touchant l’énergie solaire (production, réindustrialisation, raccordement, stockage, formation, …) et parallèlement le développement d’une véritable industrie nationale de fabrication de panneaux solaires pour assurer une indépendance complète. Cet objectif de 10 GW raccordés sur l’année 2025 correspond à un cumul raccordé de 2022 à 2025 de 25 GW, soit près de 30 TWh de production électrique supplémentaire soit l’équivalent de 30% des importations de gaz russe (100 TWh) soit plus que la production annuelle d’un EPR à 2 réacteurs (23 TWh). Au total l’énergie solaire représenterait fin 2025 environ 10% de la production française d’électricité, objectif identique à celui de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie en 2028.

Les circonstances poussent à cette franche accélération. Notons que des pays européens (Allemagne, Italie et Espagne) ont déjà atteint ce niveau de 10 GW sur une année. « Dans la conjoncture actuelle, le retard de la France dans son développement de l’énergie solaire coûte cher. ENERPLAN propose un Plan d’Urgence Solaire pour rattraper et dépasser nos objectifs historiques. 10 GW par an. C’est possible, des pays voisins l’ont déjà fait, sous réserve que le solaire devienne une priorité nationale » déclare Daniel Bour président d’Enerplan.