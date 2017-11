PrÃ©sentation des futurs contrats de transition Ã©cologique par SÃ©bastien Lecornu

l’occasion des premières rencontres territoriales de la Troisième révolution industrielle organisées à Fourmies (Nord), Sébastien Lecornu a présenté les contours des futurs contrats de transition écologique. « Les premières rencontres territoriales de la Troisième révolution industrielle montrent que la mutation entre l’ancien monde et le nouveau monde est une réalité palpable » a déclaré le secrétaire d’État. « Les contrats de transition écologique s’inspireront de la dynamique Rev3 à l’œuvre à Fourmies et dans les Hauts de France. »

Du descendant au bottom-up

En effet, pour mettre en marche la transition écologique dans l’ensemble des territoires, Sébastien Lecornu prépare, dans le cadre du « Green New Deal » de Nicolas Hulot, une nouvelle politique écologique territoriale : les contrats de transition écologique. Le projet Rev3 développé dans les Hauts-de-France par Xavier Bertrand et Philippe Vasseur vise à créer une dynamique dans l’ensemble de la région en s’appuyant sur des projets pilotes. Pour cela, elle propose d’inverser la logique descendante qui a prévalu jusqu’alors pour adopter une logique bottom-up qui parte des besoins du terrain.

Sébastien Lecornu a souhaité conclure les premières rencontres territoriales de la Troisième révolution industrielle car les futurs contrats de transition écologique s’inspireront de la dynamique rev3. En effet, avec les contrats de transition écologique, l’ambition est d’accompagner les territoires dans tous les aspects de la transition écologique y compris les mutations économiques et sociales.

Une quinzaine de territoires identifiés

Les contrats de transition écologique permettront de mobiliser toutes les forces de l’administration pour rassembler les financements publics et privés, faire aboutir rapidement les projets, simplifier les procédures et mettre en place toute l’ingénierie nécessaire. Dans un premier temps, une quinzaine de territoires vont être identifiés pour couvrir toutes les situations :

Des métropoles, des villes moyennes et des communes rurales ;

Des territoires en difficulté et d’autres en avance ;

Des thématiques couvrant tout le champ de la transition écologique : la transition énergétique, la mobilité, la biodiversité, la préservation des terres agricoles, la pollution et la vulnérabilité.

La philosophie des contrats sera complètement arrêtée en décembre à l’issue de la prochaine Conférence des territoires. Les négociations avec les territoires sélectionnés commenceront début 2018 pour s’engager dès l’été dans la mise en œuvre opérationnelle.

Encadré

Rev3, la Troisième révolution industrielle en Hauts-de-France

Inspiré des travaux du prospectiviste américain Jeremy Rifkin, le projet de troisième révolution industrielle en Hauts-de-France vise à faire de cette région de tradition industrielle un pionnier de l’économie de demain, basée sur la transition énergétique et des technologies numériques. La démarche met l’accent sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire entreprises, collectivités, universités et associations afin de faire émerger un véritable écosystème.