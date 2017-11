Krannich Solar France vient en aide aux Antilles sinistrÃ©es par le passage des cyclones !

Suite à la catastrophe naturelle qui a dévasté les Antilles, la situation énergétique est devenue très précaire. Sans électricité et sans autonomie énergétique, les habitants ont été coupés et totalement isolés du reste du monde. Les moyens de communication ont été également réduits voire inexistants. L’association Les Routes de l’Energie, qui soutient les énergies renouvelables a décidé d’apporter son aide aux sinistrés avec le but de constituer dans un premier temps de petits kits de survie énergétique afin de pouvoir reconnecter des appareils électriques. Afin de soutenir cette action, Krannich Solar France a décidé d’envoyer le plus rapidement possible fin septembre 43 modules photovoltaïque et encourage tout le monde à aider cette association et surtout l’ensemble des sinistrés. Plus d’infos…