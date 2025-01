PremiÃ¨re opÃ©ration de financement espagnole pour Lendosphere, dÃ©diÃ©e Ã  deux centrales solaires

La société espagnole Sunco Capital annonce le lancement d’une émission obligataire, via Lendosphere, dédiée à la construction de deux centrales solaires en Espagne, pour un montant global de 5 M€. C’est une première pour Lendosphere, qui s’inscrit dans le cadre de son agrément européen et de son partenariat avec la société de gestion espagnole Kobus Partners. Cette opération, ouverte à tous dès 100 €, offre une diversification géographique aux investisseurs de la plateforme.

Cette levée de fonds en prêt rémunéré permet, à ceux qui le souhaitent, de financer la construction de deux centrales solaires, dénommées Ribadelago et Sanabria, situées à Palacios de Sanabria, au sein de la région de Castille-et-León en Espagne. Le marché espagnol est un marché porteur à de nombreux égards : dans ce pays pionnier, pourvu de belles ressources en soleil et en vent, les énergies renouvelables ont représenté plus de 50 % du mix électrique national en 2023 (contre 15 % en France en 2023) et devraient atteindre 56 % en 2024. Dans son Plan national Energie Climat récemment mis à jour, le pays vise 81 % d’énergies renouvelables en 2030 – soit 300 milliards d’investissement sur la période. D’une puissance cumulée de 81,6 MW (37,26 MW pour Ribadelago et 44,37 MW pour Sanabria), les deux centrales sont implantées sur des terrains communaux inexploités, de 110 hectares au total. Elles produiront annuellement environ 160 GWh d’énergie verte, soit l’équivalent de la consommation électrique de 38 855 foyers français, et permettront d’éviter l’émission d’environ 16 320 tonnes d’équivalent CO 2 chaque année.

Pour Julia Sáez, Directrice générale de Sunco Capital : « Ce financement participatif vise à soutenir la croissance de Sunco Capital, entreprise espagnole qui produit de l’énergie à partir de sources renouvelables, principalement photovoltaïques et de stockage, et qui se concentre sur la promotion de projets durables, tels que les centrales de Ribadelago et Sanabria. Depuis 2009, Sunco Capital s’est imposée comme un acteur de la production indépendante d’énergie propre, couvrant toutes les phases d’un projet, du développement à la construction, en passant par l’exploitation et la maintenance. Avec une vision durable, fondée sur des valeurs éthiques et sociales, nous travaillons à promouvoir une économie à faible émission de carbone et à contribuer au développement des territoires où nous opérons, en générant toujours un impact positif sur l’économie locale. » Les travaux de construction des deux centrales ont débuté en mai 2024. Le chantier de Ribadelago et de sa sous-station électrique est réalisé à plus de 80 %, et celui de Sanabria à plus de 60 %. La finalisation des deux chantiers est prévue au 1er trimestre 2025.