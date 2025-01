GreenYellow : une levÃ©e de financement de 70 mâ‚¬ pour le dÃ©veloppement de 133 centrales solaires en France

GreenYellow annonce la conclusion d’une opération de financement de 70 millions d’euros pour soutenir le développement de 133 centrales solaires en France métropolitaine, représentant une puissance totale installée de 74,5 MWc. Un projet d’envergure pour la transition énergétique !

Avec une puissance totale installée de 74,5 MWc, ces centrales solaires contribueront de manière significative à la production annuelle de plus de 85 GWh d’énergie propre. 30 % de cette production sera dédiée à l’autoconsommation, permettant ainsi une réduction directe de la dépendance énergétique des sites locaux, tandis que 70 % sera injectée sur le réseau, renforçant ainsi l’approvisionnement en électricité verte à l’échelle nationale.

Il s’agit d’un portefeuille diversifié de projets photovoltaïques, harmonieusement répartis sur le territoire français. Ce portefeuille se compose majoritairement de toitures solaires sur bâtiments (2/3) et d’ombrières de parking photovoltaïques (1/3), complétés par quelques centrales solaires au sol installées sur les terrains de grandes entreprises du secteur commercial et industriel. Par ailleurs, les premiers projets combinant photovoltaïque et stockage d’énergie (BESS), un axe stratégique majeur pour GreenYellow, viennent enrichir ce portefeuille. Ce financement structuré a été assuré par la Caisse d’Épargne Île-de-France, partenaire historique de GreenYellow, témoignant ainsi de son engagement en faveur des énergies renouvelables et de la transition énergétique. « Cette levée de fonds illustre notre capacité à concrétiser des projets solaires d’envergure, multisites. Elle reflète également la solidité de nos partenariats et notre volonté de jouer un rôle moteur dans la transition énergétique en France. Ces projets auront un impact significatif, tant au niveau environnemental qu’économique, en contribuant à un avenir énergétique plus durable. » souligne Mathieu Cambet, Directeur Général adjoint GreenYellow France.

Encadré

Les Conseils de la tractation

Le succès de cette opération repose sur l’expertise combinée des différentes parties prenantes :

Conseils Prêteur :

Due Diligence juridique : Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP)

Due Diligence technique : Syneria

Modèle financier : H3P

Assurances : Marsh