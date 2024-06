PremiÃ¨re mondiale : Qcells dÃ©ploie la technologie rÃ©volutionnaire de mÃ©tallisation fine Lumet pour ses lignes de cellules solaires

Qcells et Lumet, producteur de systèmes de métallisation ultrafine, viennent d’annoncer que Qcells deviendrait la première entreprise solaire photovoltaïque au monde à déployer la technologie révolutionnaire de métallisation fine de Lumet pour ses lignes de cellules solaires photovoltaïques. Qcells exploite actuellement la plus grande usine de modules solaires de ce type aux États-Unis et a annoncé le plus gros investissement de l’histoire de l’énergie solaire aux États-Unis pour construire une chaîne d’approvisionnement solaire complète et durable en Amérique.

L’adoption ultra rapide de l’énergie solaire dans le monde entier a été motivée par le besoin de la société de remplacer sa dépendance aux combustibles fossiles par une énergie renouvelable propre. Aujourd’hui, l’énergie solaire est la source d’énergie qui connaît la croissance la plus rapide – et la moins coûteuse – sur la planète, résultat de la quête incessante de l’industrie pour améliorer l’efficacité des cellules solaires et réduire les coûts de production.

Des largeurs de doigts inférieures à dix microns

Le coût le plus important de la production de cellules solaires est l’étape de métallisation, au cours de laquelle des doigts d’argent conducteurs (collecteurs) sont sérigraphiés sur la surface de la cellule. L’industrie cherche depuis longtemps à réduire la largeur des doigts, afin de diminuer la consommation d’argent (réduction des coûts) et de réduire l’ombrage de la lumière (augmentation de l’efficacité). Cependant, les technologies de sérigraphie ont maintenant atteint un plateau à des largeurs de doigts d’environ vingt microns et ne sont donc pas en mesure d’apporter les améliorations d’efficacité et de coût recherchées par l’industrie. La technologie de métallisation à lignes fines de Lumet, capable de produire des largeurs de doigts inférieures à dix microns, permettra désormais aux producteurs de cellules solaires photovoltaïques d’atteindre à la fois une efficacité cellulaire plus élevée et un coût plus faible.

« Nous voyons un énorme potentiel dans la technologie de métallisation Lumet »

« Après une évaluation et des tests approfondis, Qcells a décidé d’adopter la technologie de métallisation Lumet pour ses futures lignes de cellules solaires photovoltaïques », a déclaré le Dr Danielle Merfeld, vice-présidente exécutive et directrice mondiale de la technologie chez Qcells. « Nous voyons un énorme potentiel dans la technologie de métallisation Lumet, qui constitue une avancée sur plusieurs fronts, établissant des records pour les lignes les plus fines, le coût le plus bas, l’efficacité la plus élevée, la vitesse la plus élevée et l’encombrement le plus réduit. De plus, avec l’engagement de Qcells à étendre notre fabrication basée aux États-Unis, le faible CAPEX et le niveau d’automatisation élevé des systèmes Lumet sont très attrayants. Pour toutes ces raisons, nous sommes ravis que Qcells soit le premier à introduire cette technologie sur le marché et nous sommes impatients de prendre de nouvelles mesures pour approfondir notre partenariat stratégique avec Lumet. »

La quête de l’innovation

Benny Landa, fondateur et président de Lumet, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à Qcells et sommes impatients de collaborer pour apporter la technologie Lumet au marché de la production solaire photovoltaïque de masse. Qcells a une riche histoire de pionniers et d’innovations. Non seulement Qcells est l’un des premiers pionniers du solaire au monde, mais il a également été le premier à atteindre une production à l’échelle du gigawatt. À ce jour, il continue d’être à la pointe de l’innovation, plus récemment avec l’introduction de la technologie LECO (Laser Enhanced Contact Optimization). Et maintenant, il apporte les avantages de la technologie Lumet au marché solaire photovoltaïque – une autre première pour Qcells ! C’est une nouvelle très enthousiasmante, à la fois pour nous et pour l’industrie solaire photovoltaïque ! » Le Dr Merfeld a conclu : « L’innovation et la technologie de l’énergie propre vont être essentielles pour réduire les émissions mondiales et développer une énergie peu coûteuse, accessible et fiable pour les communautés du monde entier. C’est notre mission. Aujourd’hui, en partenariat avec Lumet, nous franchissons une étape importante vers la réalisation de cet objectif. »