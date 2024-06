Intersolar 2024 : SolarEdge dÃ©voilera sa nouvelle gÃ©nÃ©ration de solutions pour une optimisation de l’Ã©nergie plus performante

De nouveaux matériels et outils logiciels dédiés au résidentiel et au tertiaire ainsi que pour les centrales au sol seront au rendez-vous

SolarEdge dévoilera sa nouvelle génération de produits et solutions lors du prochain salon Intersolar qui aura lieu à Munich, du 18 au 21 juin prochains. Mettant l’accent sur l’optimisation de l’énergie à travers son écosystème intelligent, SolarEdge présentera sur son stand (Hall B4, Stand 110) des avancées technologiques et des nouveautés en termes d’outils logiciels et de matériel photovoltaïque résidentiel et de borne de recharge pour véhicules électriques mais aussi les dernières nouveautés de son offre tertiaire (C&I) avec un éventail de solutions de stockage et de gestion intelligente de l’énergie pour les entreprises.

Une batterie SolarEdge Home de nouvelle génération

Les nouvelles solutions pour le marché résidentiel dévoilées à l’occasion du salon, comprennent un onduleur et une batterie SolarEdge Home de nouvelle génération pour le marché européen ainsi que de nouvelles fonctionnalités dans la plateforme d’optimisation énergétique, SolarEdge ONE, notamment une fonction dédiée à la fluctuation des tarifs des fournisseurs d’énergies (heures creuses vs heures pleines, divers contrats) permettant aux propriétaires d’atteindre un retour sur investissement plus rapide. En élargissant l’automatisation à l’énergie domestique, SolarEdge présentera aussi de nouvelles intégrations tierces telles que des pompes à chaleur et des bornes de recharge pour véhicules électriques, ce qui permettra d’optimiser davantage l’utilisation de l’énergie tout en réalisant des économies pour la maison.

Un écosystème complet pour les entreprises

Sur le segment tertiaire (C&I), SolarEdge présentera un écosystème complet de production, de stockage et de gestion de l’énergie photovoltaïque pour les entreprises. La pierre angulaire de ce nouvel écosystème est SolarEdge ONE for C&I, une plateforme en ligne de gestion et d’optimisation des parcs photovoltaïques conçue pour répondre aux besoins des EPCs, des gestionnaires d’exploitation et de maintenance (O&M) et des propriétaires d’actifs. La plateforme contrôle et gère en permanence la production d’énergie, la consommation, le stockage et la charge des véhicules électriques sur les sites, permettant aux entreprises de piloter leurs coûts d’exploitation et de maximiser leurs profits. L’écosystème comprend également un nouveau portefeuille de solutions de stockage photovoltaïque pour professionnels, dont le nouveau SolarEdge CSS-OD, une solution composée d’une armoire de batteries de 102,4 kWh et d’un onduleur de batteries de 50 kW, ajustable pouvant atteindre une capacité totale de 1 MWh par site, et ainsi convenir à un large type d’entreprises ou d’activités. Installé à l’extérieur ou en intérieur, il est conçu pour se connecter de manière transparente aux systèmes photovoltaïques SolarEdge. Le dispositif est géré par SolarEdge ONE for C&I qui contrôle son fonctionnement afin d’améliorer son efficacité, réduire les coûts énergétiques tout en maximisant l’autoconsommation.

Des solutions pour l’agrivoltaïsme

Pour les fournisseurs d’énergies renouvelables, SolarEdge présentera un écosystème complet de solutions en mettant l’accent sur l’agrivoltaïsme avec la présentation de l’onduleur SolarEdge TerraMaxTM, le nouveau système d’onduleur SolarEdge 330kW à haute puissance optimisé DC fonctionnant avec le nouvel optimiseur de puissance H1300. Cette solution est conçue pour l’agrivoltaïsme et les installations de panneaux au sol de petite et moyenne taille.

Encadré

Les conférences auxquelles les experts SolarEdge participeront :

Colloque – « L’Énergie solaire distribuée : contrôler les factures d’énergie dans les bâtiments résidentiels et tertiaires »

Mardi 18 juin, 11H30-13H00, ICM, International Congress Center Munich, Salle 14B

Animée par Michael Schmela de SolarPower Europe, cette table ronde – comprenant Gadi Hirsch, analyste en chef du groupe de la stratégie de SolarEdge – discutera de l’évolution du paysage des systèmes d’énergie distribuée en Europe. Dans le cadre de la Conférence Intersolar 2024, cette session fournira des éclairages sur les opportunités et les défis liés à l’adoption de l’énergie solaire distribuée, les solutions techniques pour améliorer la consommation d’énergie solaire et la stabilité du réseau, ainsi que les différents modèles économiques dans le domaine.

Débat – « Agrivoltaïsme : combiner photovoltaïque et agriculture »

Jeudi 20 juin 2024, 11H45-12H40, Hall : Messe München, Hall A3 Stand A3.150

Noam Shvartz, Global Agrivoltaics Program Manager chez SolarEdge, sera l’un des principaux orateurs de la session « Agrivoltaïsme : combiner photovoltaïque et agriculture » lors du débat Intersolar 2024. Avec l’essor de l’agrivoltaïsme dans de nombreux pays européens, l’électronique de puissance au niveau du module (MLPE) est en train de devenir exemplaire pour ces projets. Noam partagera l’expérience de SolarEdge à l’échelle mondiale en matière d’agrivoltaïsme et les différentes façons dont la technologie MLPE améliore l’économie agrivoltaïque.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les dernières innovations dévoilées lors du salon Intersolar, l’équipe SolarEdge sera sur le Stand 110 – Hall B4.