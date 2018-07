PremiÃ¨re installation franÃ§aise de la nouvelle gÃ©nÃ©ration de batterie MyReserve de Solarwatt

Avec ses solutions photovoltaïques complètes via son offre reposant sur la production, le stockage et la gestion de l’énergie, Solarwatt ouvre la voie au stockage de plus grande échelle avec sa toute dernière génération de batterie MyReserve. Commercialisée en France depuis le printemps 2018, cette nouvelle version modulaire et extensible de MyReserve a été conçue de manière à pouvoir additionner les modules batterie pour augmenter la capacité de stockage de 2,4 kWh jusqu’à 60 kWh et répondre aux besoins d’autosuffisance énergétique des maisons résidentielles comme des bâtiments tertiaires et industriels.

MyReserve pour améliorer l’autonomie énergétique

Les Muselet, premiers utilisateurs en France de la nouvelle génération de batterie de stockage MyReserve, sont des technophiles qui ont pour devise : « il faut savoir être en avance sur son temps ! ». Ce couple de retraités est déjà habitué au photovoltaïque. Ils sont propriétaire d’une grande bâtisse à proximité d’Avignon équipée depuis 8 ans d’une installation photovoltaïque dont ils revendent l’électricité produite au réseau. Ils envisageaient déjà depuis 2015 de gagner en autonomie en équipant cette fois leur toit d’une nouvelle installation solaire mais pour en consommer directement la production électrique à l’aide notamment de batteries de stockage. C’est finalement en 2017 qu’ils sautent le pas et décident de mener à bien ce projet avec l’aide de Jean Minet, dirigeant de la société Green ENR, installateur partenaire de SOLARWATT.

«En l’espace de 2 ans les technologies ont évoluées et Jean Minet nous a annoncé qu’un nouveau modèle de MyReserve, plus performant et avec une plus grande capacité de stockage serait bientôt disponible, nous avons donc sauté sur l’occasion » affirme M. Muselet. Si cet ancien ingénieur dans le BTP a choisi d’améliorer son autosuffisance énergétique à l’aide d’un système de stockage innovant c’est avant tout par convictions personnelles de réduction de son impact environnemental mais aussi par attrait pour les nouvelles technologies. « Je me sens un peu précurseur d’être le premier utilisateur de la nouvelle version de MyReserve en France, et j’aime bien ce sentiment » conclut M. Muselet satisfait et agréablement surpris par le design du produit.

Zoom sur les caractéristiques techniques de l’installation

Le chantier a fait l’objet de la mise en service d’une batterie MyReserve d’une capacité de stockage de 12 kWh en mars 2018. L’Installation photovoltaïque sur le toit de leur maison atteint une puissance de 9kWc. Elle est composée de 32 modules photovoltaïques de la gamme bi-verre Vision (modèle Vision 60P 280Wc) de SOLARWATT.

14 modules sont destinés à l’autoconsommation directe de l’énergie produite

18 modules exposés plein sud sont eux reliés à la batterie MyReserve

L’installation est également équipée de l’Energy Manager, le gestionnaire d’énergie Solarwatt installé avec la batterie.

Système de montage en toiture en surimposition Schletter Rapid 2+

Onduleur SMA et les coffrets AC/DC

Encadré

REX de MyReserve après trois mois de fonctionnement avec Jean Minet

Chez Monsieur Muselet, la batterie parvient à se charger complètement tous les jours et commence à se décharger vers 20h30. Ici comme le plus gros consommateur est la pompe à chaleur, la batterie est généralement déchargée vers minuit. Mais elle fonctionne aussi à certains moments de la journée où elle donne de l’énergie, par exemple aujourd’hui où nous parlons elle a libéré presque 5kWh dans la journée. Sur le mois de mai, les Muselet ont atteint un taux d’autosuffisance de 86%, ce qui est excellent. On a aussi un taux d’autoconsommation assez important, mais il existe toujours des perturbateurs qui font qu’une partie de la production part sur le réseau et c’est en optimisant la gestion grâce à l’EnergyManager que l’on va pouvoir rectifier ça pour encore améliorer leur autosuffisance énergétique. Le bilan complet de l’efficacité de l’installation pourra réellement être fait au bout d’une année complète de fonctionnement.

