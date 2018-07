L'objectif de Fronius : un climax d'Ã©nergie solaire

Sur son nouveau stand de 512 m² du salon Intersolar de Munich (D), Fronius a présenté des solutions pour l’intégration intelligente des secteurs de l’électricité, de la mobilité et du chauffage. De nombreux visiteurs du monde entier ont rendu visite au spécialiste autrichien pour en savoir plus sur les dernières solutions, les futurs développements et programmes de recherches concernant l’intégration des solutions énergétiques. La gamme de solutions de stockage et le nouveau programme de partenariat Fronius System Partner ont également rencontré un grand succès. Fronius a également démontré son approche holistique des solutions d’approvisionnement en énergie lors de la présentation de Fronius Lumina, le premier tarif d’électricité écologique flexible d’Allemagne.

« La vision des 24 heures de soleil repose sur une solarisation maximale de notre énergie. L’utilisation intelligente des secteurs énergétiques et des énergies qui en résultent, est aussi importante qu’une approche globale de l’approvisionnement énergétique. Notre présence sur le salon a été marquée par des présentations de solutions concrètes, thèmes d’avenir et axes de recherche. Les visiteurs ont été impressionnés », se réjouit Martin Hackl, responsable de Solar Energy chez Fronius International GmbH.

La solarisation à tous les niveaux

L’univers des énergies est en plein bouleversement, qu’il s’agisse de numérisation, de décarbonisation ou d’interconnexion des secteurs. Fronius s’est donné pour objectif d’aborder la solarisation de manière globale et a exposé des cas d’utilisation concrets sur le salon Intersolar. Dans le secteur industriel, la production et l’utilisation d’hydrogène vert relèvent de l’avenir. Depuis 15 ans déjà, Fronius explore les possibilités d’utilisation de l’hydrogène (H2) et ouvrira le SOLH2UB à l’automne 2018, la première installation de ravitaillement en H2 d’Autriche. Ainsi, Fronius peut produire et stocker de l’hydrogène vert de manière décentralisée, utiliser la chaleur résiduelle, reconvertir l’hydrogène obtenu en courant si nécessaire et le mettre à la disposition du secteur de la mobilité.

Le secteur de la mobilité est également essentiel et à cet égard, Fronius présente une solution en collaboration avec l’entreprise Hardy Barth. Il s’agit d’une Solar-Wallbox intelligente, couplée à un onduleur Fronius. « Lors de la charge de sa voiture électrique, le client peut décider s’il souhaite réaliser une charge rapide ou optimiser les coûts énergétiques, et utiliser pour cela l’excédent d’énergie de l’installation photovoltaïque », explique Martin Hackl. La présentation des solutions de gestion du flux d’énergie de Fronius a constitué un point fort du salon. Fronius fait figure d’expert dans la gestion intelligente du chauffage, du refroidissement et de la mobilité ainsi que de tous les autres consommateurs d’énergie principaux d’un bâtiment, un état de fait encore une fois confirmé lors du salon Intersolar.

