Premier quartier intelligent de Berlin alimentÃ© par Panasonic : quand les PAC, le solaire PV et le stockage font bon mÃ©nage

Premier quartier intelligent de Berlin alimenté par Panasonic : quand les pompes à chaleur, le solaire PV et le stockage font bon ménage

Panasonic vient de lancer sa solution énergétique innovante à faible émission de CO 2 destinée au projet de ville intelligente Future Living® Berlin. Ce projet exemplaire est particulièrement déterminant pour la division Villes intelligentes de Panasonic. Il contribue à renforcer l’engagement de l’entreprise en faveur de la décarbonisation de la société. Focus sur la Smart City by Panasonic qui présente un chauffage presque sans CO 2 pour 90 foyers……

À Berlin, l’installation drivée par Panasonic concerne 90 logements à la fois écologiques et durables, numériques et connectés. Pour ce faire, des solutions énergétiques intelligentes sont utilisées, notamment les pompes à chaleur air-eau, les panneaux photovoltaïques (PV) et les batteries de stockage haute efficacité de Panasonic, le tout intégré à un système de gestion de l’énergie efficace et intelligent. Junichi Suzuki, PDG de Panasonic Europe B.V explique : « Forts de plus de 60 ans d’expertise en matière de chauffage et de climatisation, et de plusieurs décennies d’expérience dans les solutions PV et de batterie, nous apportons au projet toute notre passion de l’innovation afin de façonner l’avenir des générations futures. » Panasonic a connu une forte croissance des ventes dans les secteurs de l’énergie en Europe, notamment une croissance à deux chiffres des ventes de pompes à chaleur air-eau ces 10 dernières années. En 2019, l’entreprise s’est en outre engagée à développer le secteur des équipements résidentiels d’économie d’énergie d’ici 2025.

Gestion efficace de l’énergie pour une première mondiale

Pour Panasonic, Future Living® Berlin constitue une expérience déterminante dans la mise au point de solutions énergétiques de pointe. Ce projet marque une étape vers l’atteinte des objectifs définis dans sa stratégie. Les experts de l’énergie et les ingénieurs logiciels du centre de R&D de Panasonic en Europe ont développé une solution intelligente de gestion de l’énergie afin d’optimiser l’utilisation de l’énergie générée en local et d’associer le secteur de l’énergie renouvelable à celui du chauffage. Le contrôle intelligent associe les pompes à chaleur à d’autres technologies vertes et efficaces de Panasonic, parmi lesquelles les panneaux PV et des systèmes de stockage de l’énergie optionnels. Ces technologies ont été intégrées à une solution efficace d’économie d’énergie qui est non seulement contrôlée, mais aussi constamment optimisée par la solution intelligente de gestion de l’énergie de Panasonic. Ralf Becker, Responsable de projet du groupe Énergie au sein du centre européen de R&D de Panasonic, précise : « Cette solution est une première mondiale. Il s’agit d’un projet commun avec de grandes institutions de recherche, l’objectif étant de parvenir à une gestion décentralisée de l’énergie. Des laboratoires de test universitaires ont procédé à des simulations, qui ont montré que nous obtenions une amélioration de la consommation d’énergie allant jusqu’à 15 %. »

Une installation PV de 195 kWc

Le composant énergétique central de l’objectif d’écologie et de développement durable du projet Future Living® Berlin n’est autre que la gamme de pompes à chaleur air-eau Aquarea de Panasonic. Dotées d’une technologie à fort rendement énergétique, ces pompes fonctionnent presque sans carbone lorsqu’elles sont alimentées par l’énergie renouvelable fournie par les 600 panneaux HIT de Panasonic, dont la puissance s’élève à 195 kWc. Grâce à la technologie silicium brevetée, le système photovoltaïque de Panasonic offre une efficacité 10 % plus élevée que les modules traditionnels. De plus, en raison de son coefficient de température exceptionnel, la technologie HIT de Panasonic garantit des performances nettement supérieures dans les environnements chauds, un avantage essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Partage de véhicules verts

En s’appuyant sur une énergie renouvelable, le système air-eau assure le chauffage des locaux et fournit de l’eau chaude. Pour des performances et une fiabilité accrues, les pompes à chaleur incluent une fonction de connectivité via le cloud pour les installateurs : Aquarea Service Cloud. Cette fonction contribue à la réduction des émissions de CO 2 , dans la mesure où les visites de maintenance peuvent être organisées de manière bien plus efficace, voire effectuées en partie à distance. Ces solutions énergétiques sont associées avec le système Aquarea Smart Cloud, qui permet aux utilisateurs finaux de suivre leur consommation et de gérer les paramètres de température en conséquence. Le rendement et le confort s’en trouvent accrus, tandis que la consommation gagne en transparence. Pour atteindre des objectifs plus ambitieux en matière d’écologie et de développement durable, les résidents s’intègrent à un environnement écologique plus large : partage de véhicules verts, partage de machines à laver et solutions énergétiques Panasonic.

Confort connecté

L’objectif numérique et connecté du projet Future Living® Berlin débute avec les appartements résidentiels. Leur équipement doit être intelligent et connecté, avec notamment des téléviseurs et des haut-parleurs intelligents Panasonic intégrés à une infrastructure IoT globale, qui inclut un gestionnaire d’appartement comme hub central. Les solutions numériques et connectées sont encore étendues afin d’inclure davantage de solutions de sécurité et de construction intelligente, dans le but d’améliorer le confort général des résidents. Junichi Suzuki conclut : « Future Living® Berlin incarne le mode de vie du futur : comment vivre demain en nous concentrant sur des logements sociaux, numériques et connectés, mais aussi écologiques et durables. » Dans le cadre du projet de ville intelligente, Panasonic est associé à GSW Sigmaringen, le propriétaire des bâtiments concernés par Future Living® Berlin.

youtu.be/GQ3UO3Rx1yg