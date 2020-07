La montre ICE solar power puise son Ã©nergie dans la lumiÃ¨re

Il est temps de se mettre à l’heure solaire, et ceci été comme hiver ! Ice-Watch surprend à nouveau en lançant sa première montre à énergie solaire. Libre comme l’air, l’ICE solar power puise uniquement son énergie dans la lumière. Une énergie durable, clean, renouvelable à l’infini ! Technique sans être compliquée une seule seconde, la montre solaire Ice-Watch peut capter n’importe quelle lumière, naturelle ou artificielle, intense ou tamisée. Et sitôt portée, elle fonctionne. Détails et petits secrets sous la loupe de l’horloger…

Pas nouveau, le concept des montres solaires ? Effectivement, mais il s’agit le plus souvent de cadrans foncés (noirs ou bleus) ou d’outils sportifs imposants. Ice-Watch réinvente le concept en offrant des cadrans de toutes les couleurs avec une liberté de motifs à l’infini. Bref, l’ADN Ice-Watch !

Des capteurs ultra fins

L’ICE solar power est née d’une double évolution : Son système exclusif signé Miyota : la montre se recharge via des capteurs solaires d’une configuration assez inédite : les panneaux solaires miniatures (situés habituellement sur le cadran) y sont remplacés par des capteurs semicirculaires ultra fins intégrés dans la bague intérieure. La montre ICE solar power profite de cette nouvelle avancée du géant Japonais Miyota, pionnier des technologies solaires cherchant sans cesse à améliorer le potentiel énergétique de la lumière. Quant à son mouvement, il s’agit d’un classique quartz. Le mécanisme se recharge avec l’énergie solaire ou n’importe quelle source de lumière, qu’elle soit naturelle ou artificielle.

Un centre logistique recouvert de panneaux solaires

Son poids : 30 grammes. Une légèreté quasi aérienne grâce à l’absence de fond métallique (initialement destiné à changer la pile) et à un boîtier coulé d’une seule pièce en ABS, matière plus légère et moins dense que le Polyamide. L’étape ‘montre en main’ d’une politique éco-responsable progressive. Avec le lancement de l’ICE solar power, Ice-Watch et ses équipes accompagnent les citoyens soucieux de poser un geste concret envers la planète. La ICE solar power permet d’exprimer son engagement vers une consommation responsable. Depuis 2018, les montres ne sont plus acheminées par avion. Le centre logistique de Bastogne qui approvisionne l’Europe entière est autosuffisant en énergie et neutre en empreinte carbone grâce à ses panneaux solaires.