Premier parking d'hypermarchÃ© de France entiÃ¨rement Ã©clairÃ© avec des lampadaires solaires autonomes

Laurent Boissonade, Président du Centre E. LECLERC de Carcassonne ne voulait pas simplement rénover les parkings de son hypermarché, il avait le souhait d’aller plus loin en proposant un véritable outil de développement durable. Pour ce faire, il a mandaté le cabinet Min’Earth expert en réduction des coûts énergétiques et basé à Montpellier, qui l’a orienté vers les énergies renouvelables et plus particulièrement vers un industriel français, expert en innovation énergétique : Fonroche environnement urbain.

Après quelques études photométriques, réalisées par les experts en éclairage de Fonroche et avec le concours du cabinet d’architecte GAM-A de Villeneuve-les-Avignons, le projet a pu prendre forme. Ou comment un hypermarché devient pionnier du parking éco-responsable. 34 lampadaires solaires autonomes, fabriqués en France par la société Fonroche, viennent ainsi d’être installés autour de l’hypermarché E.LECLERC afin d’éclairer et de sécuriser son parking et ses allées piétonnes.

« C’est dans une démarche globale de respect de l’environnement et de réduction des coûts de fonctionnement que nous avons opté pour des solutions d’éclairage solaire. La mise en place a été facilitée grâce aux différents intervenants qui ont su mettre à profit leurs compétences et travailler en synergie sur ce projet. C’est une belle réussite pour l’hypermarché E.LECLERC et ses partenaires, qui ouvrira, j’en suis sûr, la porte à de nouveaux projets de ce type dans les années à venir » explique Laurent Boissonade.

Premier parking d’hypermarché de France entièrement éclairé en solaire : plus d’économie et de confort

En faisant le choix de l’énergie verte avec une installation respectueuse de l’environnement et en privilégiant des produits français, l’hypermarché E.LECLERC de Carcassonne devient ainsi le premier hypermarché de France entièrement éclairé à l’énergie solaire : une avancée technologique majeure sur ce secteur. L’utilisation de ces lampadaires solaires permet à l’hypermarché E.LECLERC d’économiser 742 000 kWh sur 20 ans, soit l’équivalent de la consommation de 275 foyers et de réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre.

Ces lampadaires autonomes nouvelle génération, fonctionnent grâce à l’énergie du soleil ; ils offrent un éclairage aux normes, puissant et durable et permettent une réelle réduction des coûts d’exploitation pour l’hypermarché : une installation simplifiée, sans raccordement au réseau ainsi que l’absence de facture d’électricité liée à l’éclairage et de frais de maintenance. En plus des économies engendrées, le projet place l’enseigne comme un acteur éco-responsable et offre un confort supplémentaire à ses clients.

Le Mouvement E.Leclerc a toujours mené un combat pour aider les clients dans leurs choix de consommation. La consommation est au centre des débats sur l’impact de nos modes de vie, sur notre environnement et plus largement sur notre société. Conscient de son rôle «d’influenceur» en matière de consommation, le Mouvement E.Leclerc s’est engagé à favoriser de nouvelles pratiques et de nouveaux comportements, voire pour faire évoluer certaines lois : suppression des sacs de caisse, opération Nettoyons la nature, incitations aux économies d’énergie, accessibilité aux biocarburants, facilitation de l’usage des véhicules électriques, etc. L’Enseigne est un pionnier qui ouvre les voies et qui y associe ses clients.

