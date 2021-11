PrÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique : le CREAQ laurÃ©at de lâ€™appel Ã  projet dâ€™Ã‰nergie Solidaire

Alors que la précarité énergétique augmente, le fonds de dotation de lutte contre la précarité énergétique Énergie Solidaire annonce les lauréats de son appel à projets 2021 pour l’accompagnement des ménages modestes à la rénovation complète et performante de leur logement. Le fonds de dotation reverse ainsi 100 000 euros à 4 associations pour accroître leur impact auprès des ménages concernés par cette problématique. Parmi elles, le CREAQ, Centre Régional d’Eco-énergétique d’Aquitaine qui parie sur le solaire !

À la veille de la Journée contre la précarité énergétique, Énergie Solidaire et Enercoop réaffirment l’importance de leur partenariat pour que la lutte contre la précarité énergétique bénéficie de plus de moyens en France. La rénovation complète et performante pour les ménages modestes

Chauffe-eau solaires et photovoltaïque en toiture

Grâce à l’assistance du fournisseur Enercoop, Energie Solidaire va soutenir financièrement, à hauteur de 100 000 euros, 4 associations qui accompagnent des ménages modestes pour la rénovation de leur logement. En effet, cette approche de rénovation complète et performante reste la meilleure manière de sortir durablement de la précarité énergétique. Or, cela nécessite des fonds importants pour que la rénovation soit effectivement performante. Les aides de l’Etat ne permettant pas de couvrir toutes les dépenses, et en particulier le reste à charge, les ménages ont besoin d’être accompagnés sur les aspects techniques, financiers ou administratifs. En Gironde, le CREAQ ajoute des énergies renouvelables au projet de rénovation : installation de chauffe-eaux solaires auto-construits et diminution du reste à charge pour les ménages par la location de leur toiture pour des panneaux photovoltaïques.

La précarité énergétique, une problématique grandissante

Être en précarité énergétique, c’est ne pas pouvoir consommer l’énergie dont on a besoin, ou s’endetter pour le faire. Cela touche de nombreux Français : 12 millions de Français sont concernés d’après l’étude de l’ONPE en 2016. En octobre dernier, le médiateur national de l’énergie alertait déjà sur l’augmentation de la précarité énergétique : 60 % des Français en 2021 déclarait avoir réduit leur chauffage pour ne pas payer des factures trop élevées, soit 7 points de plus qu’en 2020, et 20 % déclarait avoir souffert du froid au moins 24h, soit 6 points de plus qu’en 2020. Les effets de la crise sanitaire sur la précarité énergétique se font donc déjà sentir.

Encadré

Enercoop et Énergie Solidaire engagés contre la précarité énergétique

Face à cette situation inquiétante, Enercoop et Énergie Solidaire unissent leurs forces depuis 2019 : • Énergie Solidaire propose ainsi aux clients du fournisseur coopératif de faire un micro-don sur consommation d’énergie, un don de faible montant calculé sur leur consommation énergétique. En 2021, ces micro-dons permettent à Énergie Solidaire d’allouer 100 000 euros à des associations de lutte contre la précarité énergétique suite à son appel à projets (depuis 2019, 220 000 euros ont été reversés grâce au micro-don). • Enercoop salue l’engagement de ses clients en la matière et soutient par ailleurs le fonds dans son développement, convaincu de l’importance d’une transition énergétique qui soit accessible à toutes et tous.