FlambÃ©e du prix de lâ€™Ã©nergie : de plus en plus de FranÃ§ais se tournent vers lâ€™autoconsommation solaire

Dans le contexte de flambée des prix de l’énergie, les consommateurs cherchent des alternatives pour faire baisser leur facture. Parmi ces solutions, l’autoconsommation solaire est de plus en plus plébiscitée. Effy, spécialiste de la rénovation énergétique en France, note ainsi une augmentation de 100 % des demandes de travaux d’installation de panneaux solaires au mois d’octobre ; majoritairement motivées par une volonté de ne plus être dépendants de la hausse des coûts de l’énergie. Un phénomène révélateur d’une tendance : celle de la réappropriation énergétique !

Chez Effy, les demandes d’installation de panneaux solaires ont doublé en octobre. « Sur le mois d’octobre, nous avons enregistré une explosion des demandes de travaux d’installation de panneaux solaires. La plupart des ménages qui sollicitent aujourd’hui notre accompagnement sont motivés par la question du pouvoir d’achat : face à la hausse des prix de l’énergie, ils voient dans le solaire une alternative pour maîtriser et faire baisser leur facture d’énergie. Dans un contexte où l’autoconsommation solaire individuelle est de plus en plus plébiscitée par les Français, je m’étonne que cette dernière soit quasi-absente du plan de développement du photovoltaïque présenté par le gouvernement début novembre » confie Frédéric Utzmann, Président d’Effy.

Une augmentation de 100 % des demandes

Et le président d’Effy de poursuivre : « Pour permettre son adoption massive par les ménages, il est essentiel de simplifier les démarches des particuliers qui souhaitent faire installer des panneaux solaires chez eux. Car tout au long du parcours, des demandes préalables jusqu’au raccordement, les problèmes que nous gérons aujourd’hui pour nos clients sont nombreux et ralentissent le mouvement. D’autres pays ont fait en sorte de simplifier ces démarches, et ça fonctionne ! » Sur le mois d’octobre, Effy a enregistré une augmentation de 100 % des demandes d’installation de panneaux solaires. Traditionnellement, c’est pourtant l’arrivée des beaux jours qui motive les projets d’autoconsommation solaire. La flambée des prix de l’énergie semble avoir changé la donne et incité les consommateurs à se tourner vers l’énergie solaire. Les conseillers Effy, qui accompagnent au quotidien les particuliers dans leurs projets de travaux de rénovation énergétique, estiment ainsi que sur l’ensemble des demandes qu’ils reçoivent pour l’installation de panneaux solaires, 70 % sont désormais motivées par une volonté de faire baisser sa facture.

La tendance de la réappropriation énergétique face à la flambée des prix de l’énergie

Cette explosion des demandes en panneaux solaires est révélatrice d’une véritable tendance : celle de la réappropriation énergétique. En effet, face à la hausse des prix de l’énergie, de plus en plus de Français font le choix de se tourner vers l’autoconsommation solaire pour produire et consommer leur propre énergie et, ainsi, réduire leur dépendance aux prix du marché et faire baisser leur facture.

Encadré

L’autoconsommation solaire : une alternative économe et rentable

L’autoconsommation solaire est une alternative efficace pour faire baisser sa facture énergétique : elle permet de réaliser jusqu’à 40 % d’économies par an. En plus des économies sur la facture, la production d’électricité permet de générer des revenus issus de la vente du surplus d’électricité qui n’est pas directement utilisé.