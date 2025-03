Practys Conseil déploie une « Académie d’Excellence Commerciale » pour EDF solutions solaires

Dans un contexte où les entreprises peinent à recruter des commerciaux, Practys Conseil, cabinet expert depuis 25 ans en formation commerciale et en management, déploie une solution innovante : une « école de vente sur-mesure » pour EDF solutions solaires. De bon aloi !

Le dispositif ambitieux mis en place par Practys Conseil vise à répondre aux besoins croissants en commerciaux qualifiés, tout en offrant une véritable opportunité d’emploi à des jeunes parfois éloignés du marché du travail.

Un marché sous tension : la pénurie de commerciaux en France

Le métier de commercial souffre d’une image vieillissante et peine à attirer les nouvelles générations. Pourtant, la demande reste très forte avec 96 000 offres d’emploi disponibles selon Indeed, notamment dans des secteurs en pleine expansion comme les énergies renouvelables et le photovoltaïque. EDF solutions solaires, qui compte 350 commerciaux appelés « Conseillers Solaires » à travers la France, fait face à une pyramide des âges vieillissante et à un besoin de renouvellement de sa force de vente. Pour répondre à ce défi, l’entreprise a fait appel à Practys Conseil pour structurer un parcours de formation innovant et recruter une nouvelle génération de commerciaux opérationnels. L’engagement d’EDF solutions solaires dans cette démarche va bien au-delà du simple recrutement : il s’agit d’un investissement et d’une démarche citoyenne, en formant une nouvelle génération de Conseillers Solaires capables d’accompagner la transition énergétique avec conviction et efficacité.“Avec l’Académie EDF solutions solaires, nous ne nous contentons pas de former des commerciaux, nous construisons des carrières et offrons une véritable seconde chance à des jeunes talentueux en quête d’opportunités professionnelles. Commercial est un métier d’avenir, notre objectif est de recréer des vocations pour ces fonctions stratégiques et passionnantes” souligne Philippe Lafaix, fondateur et Président de Practys Conseil.

Une école de vente inédite pour former des commerciaux qui savent combiner performance de haut niveau, éthique et relation client

Practys Conseil a conçu une véritable ”pépinière de commerciaux” en partenariat avec le centrede formation EFFOR Group. Ce programme, financé partiellement par le Ministère du Travail et laRégion Auvergne Rhône-Alpes, s’adresse à des jeunes de 18 à 30 ans. L’objectif : leur offrir une nouvelle chance en les formant à un métier porteur et à forte valeur ajoutée. Le dispositif repose sur un programme complet, créé sur-mesure pour EDF solutions solaire, alternant formation (communication, influence, persuasion, psychologie et marketing) et immersion en entreprise pour acquérir les méthodes commerciales d’excellence sur le terrain. A l’issue de la formation, les participants passeront un examen pour l’obtention du titre professionnel de niveau Bac + 2 NTC (Négociateur Technico-Commercial).

Une solution efficace et un premier bilan prometteur

Le programme a démarré en septembre 2024. 39 jeunes ont été recrutés et suivent actuellement la formation. Le dispositif affiche un taux de rétention exceptionnel, avec seulement 6 départs à l’issue de la période d’essai, preuve de la qualité du recrutement et de l’accompagnement.

Encadré

Practys Conseil en chiffres

1,450 M € de chiffre d’affaires

5 consultants permanents

11 consultants et formateurs partenaires

Un modèle duplicable pour d’autres entreprises

Cette approche sur-mesure intègre :