Les parkings du parc AstÃ©rix, du Futuroscope et de Walibi RhÃ´ne-Alpes se couvrent dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques

La Compagnie des Alpes (CDA), acteur majeur européen des loisirs, et GreenYellow, déploient un projet ambitieux combinant production d’énergie solaire, 440 points de recharge pour véhicules électriques, et 2 MWh de solutions de stockage d’énergie sur les sites du Futuroscope, de Walibi Rhône Alpes et du Parc Astérix. Détails !

Alignée avec les engagements environnementaux du groupe CDA, l’installation de 18,6 MWc d’ombrières photovoltaïques de parking permettra de sécuriser les coûts énergétiques et d’optimiser l’autoconsommation d’électricité renouvelable. Ces infrastructures couvriront près de 25 % des besoins en électricité autoconsommée sur ces trois parcs. « La mise en œuvre de ce programme s’inscrit dans la volonté de la Compagnie des Alpes de généraliser autant que possible la production d’énergie renouvelable sur ses sites de loisirs avec des installations similaires à Walibi Belgique depuis 2023 et Bellewaerde à partir de 2026. A terme, environ 15% de la consommation d’électricité totale du groupe devraient être produits par du photovoltaïque. Les expertises multiples de GreenYellow permettent aujourd’hui d’avancer rapidement sur la réalisation concrète des installations et ainsi accélérer notre stratégie de production d’électricité et d’autoconsommation. Ces projets se doublent par ailleurs de la mise à disposition de bornes de recharge pour véhicules électriques à destination de nos clients des parcs de loisirs, une contribution à l’incitation pour la diminution du Scope 3 » explique Dominique Thillaud, Directeur général de la Compagnie des Alpes.

Parc Astérix

Avec l’installation d’ombrières photovoltaïques sur quatre parkings (P2, P3, P6 et PP employés), le Parc Astérix va déployer une infrastructure très conséquente qui atteindra 7,6 MWc d’énergie solaire pour une production annuelle de 7,1 GWh en autoconsommation totale. La première phase des travaux, qui débutera début 2026, prévoit d’ores-et-déjà la création de 120 points de charge pour véhicules électriques, avec pour objectif l’électrification de 370 places. Par ailleurs, le programme inclut également une solution de stockage d’énergie pour stabiliser l’approvisionnement énergétique du parc en période de forte demande.

Futuroscope

Le parc Futuroscope, dont les travaux ont débuté en janvier 2025, bénéficiera quant à lui de 5,4 MWc en ombrières solaires en autoconsommation totale, générant une production annuelle de 6,4 GWh. En complément, 40 points de charge pour véhicules électriques s’ajoutent au partenariat et seront déployés en 2025, renforçant l’offre de mobilité durable.

Walibi Rhône-Alpes

Walibi Rhône-Alpes bénéficiera de 5,6 MWc en ombrières solaires (mix autoconsommation et injection réseau) pour une production annuelle de 6,5 GWh et offrira 30 points de charge pour véhicules électriques. Les travaux qui ont également débuté en janvier devraient s’achever d’ici à décembre 2025.

« Avec ce programme, la Compagnie des Alpes renforce son engagement en faveur d’une transition énergétique ambitieuse et économiquement vertueuse. GreenYellow est fier d’accompagner cette démarche en proposant des offres intégrées et innovantes sur des multisites occupés. Ces trois projets illustrent notre capacité à aller au-delà du photovoltaïque en intégrant des bornes de recharge pour véhicules électriques et des solutions de stockage d’énergie en tiers-investissement, créatrices de valeur pour nos clients » conclut Romain Butte, Directeur Général GreenYellow France.